Συναγερμός στις ΗΠΑ για παραβίαση του εναέριου χώρου από drones μεξικανικών καρτέλ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ήρε τις έκτακτες περιοριστικές ρυθμίσεις σε όλες τις πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο του El Paso στο Τέξας, που συνορεύει με το Μεξικό. Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οι πτήσεις θα μπορούσαν να ακυρωθούν για 10 ημέρες, επικαλούμενη «ειδικούς λόγους ασφαλείας».

Η ενέργεια για την απαγόρευση των πτήσεων σε ένα μόνο αεροδρόμιο των ΗΠΑ φαίνεται πρωτοφανής, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η FAA είχε απαγορεύσει όλες τις πολιτικές πτήσεις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετές ημέρες.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεξικανικών καρτέλ εισήλθαν στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο έλαβε μέτρα για να ρίξει τα drones. Στη συνέχεια η FAA και το Πεντάγωνο κατέληξαν ότι δεν υπήρξε απειλή για τις εμπορικές πτήσεις.

Πηγές από αεροπορικές εταιρείες είπαν νωρίτερα στο Reuters ότι η καθήλωση των πτήσεων συνδέθηκε πιθανώς με τη χρήση τεχνολογίας αντι-drones από το Πεντάγωνο για να αντιμετωπιστεί η πτήση drones από μεξικανικά καρτέλ στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού. Η απαγόρευση των πτήσεων κάλυπτε επίσης μέρος του εναέριου χώρου στο κοντινό Νέο Μεξικό.

Ορισμένες πηγές των αεροπορικών εταιρειών είπαν επίσης ότι το κλείσιμο οφείλονταν σε θέματα συντονισμού μεταξύ του Πενταγώνου και της FAA.

Η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα πολλά αεροσκάφη της Southwest Airlines, της United Airlines και της American Airlines να μείνουν καθηλωμένα στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο του El Paso διαχειρίζεται την κυκλοφορία περίπου 4 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως.

Η FAA δεν διευκρίνισε τη φύση των «λόγων ασφαλείας» και αρνήθηκε να σχολιάσει πέρα από την ανακοίνωση. Είχε αναφέρει ότι οι προσωρινοί περιορισμοί θα ήταν σε ισχύ μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου και ότι δεν θα ισχύουν κάτω από τα 18.000 πόδια, πράγμα που επιτρέπει σε αεροπλάνα να διέρχονται πάνω από τον εναέριο χώρο.

Διαβάστε επίσης