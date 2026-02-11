Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι - Αναζητείται από την αστυνομία

Τον τρόμο σκόρπισε στη Λάρισα το βράδυ της Τρίτης, ένας άνδρας που κυνηγούσε ανήλικα παιδιά, κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άνδρας δεν προκάλεσε κάποιον τραυματισμό, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

