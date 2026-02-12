Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στο κτίριο της Κομισιόν – Έρευνα για την πώληση 23 ακινήτων

Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεμίζουν στον άνεμο καθώς πεζοί περπατούν δίπλα από την έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Έφοδο πραγματοποίησε σήμερα η αστυνομία του Βελγίου στο κτίριο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο έρευνας για την πώληση 23 ακινήτων στο βελγικό κράτος, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο.

Πηγή κοντά στις έρευνες είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η έφοδος σχετίζεται με μία πώληση ακινήτων το 2024. Ο αξιωματούχος της Ε.Ε. είπε ότι «έχει γνώση της εν εξελίξει έρευνας» σχετικά με την πώληση 23 κτιρίων της Κομισιόν σε μια συμφωνία ύψους περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσθεσε ότι «είναι πεπεισμένος ότι η διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με τους κανόνες».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επιβεβαίωσε ότι «διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας» στην οποία εμπλέκεται η Κομισιόν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Tine Hollevoet είπε στους Financial Times ότι «η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να μοιραστούμε σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις εν εξελίξει διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους».

Η βελγική εισαγγελία, η Κομισιόν και το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM δεν έχουν ακόμη σχολιάσει δημόσια την έρευνα.

Ο Γιοχάνες Χαν

Τι γνωρίζουμε για την υπόθεση της πώλησης των ακινήτων

Η πώληση έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας του τότε αρμόδιου επιτρόπου για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, Γιοχάνες Χαν, ο οποίος σήμερα είναι ειδικός απεσταλμένος της Ε.Ε. για το Κυπριακό. Τα ακίνητα πωλήθηκαν στο βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM και σύμφωνα με τους Financial Times έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες.

Η Κομισιόν εκείνη την περίοδο υποστήριζε ότι η πώληση έγινε μετά από διαγωνισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. Το βελγικό κρατικό ταμείο σχεδίαζε να ανακαινίσει τα εν λόγω ακίνητα προκειμένου να τηρούν τους σύγχρονους κανόνες βιωσιμότητας και να τα ρίξει στην αγορά για να στεγάσουν επιχειρήσεις και κατοίκους.

Η Ε.Ε. θέλει να μεταμορφώσει την ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών, όπου βρίσκονται τα περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να γίνει πιο φιλική προς τους πολίτες.

Για την Κομισιόν, η πώληση συνέβαλε στον στόχο της να μειώσει τον αριθμό των κτιρίων της, καθώς η ανάγκη της για χώρους γραφείων μειώθηκε μετά την πανδημία.