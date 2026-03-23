Washington Post: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος και βρίσκεται σε απομόνωση
Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ζωντανός αλλά οι φρουροί της Επανάστασης έχουν τον έλεγχο του Ιράν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν απαντά στα μηνύματα που του αποστέλλονται, ανέφερε η Washington Post το πρωί της Δευτέρας, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Την περασμένη εβδομάδα, πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι ο Χαμενεΐ ήταν ζωντανός, αλλά ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχει επί του παρόντος τον έλεγχο του Ιράν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:17 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό από το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής
10:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ