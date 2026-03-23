Με νάρκες στα Στενά του Ορμούζ απειλεί το Ιράν - Φήμες για «διόδια» 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο

Τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να αποτελούν την «κόκκινη γραμμή» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εν αναμονή της λήξης απόψε του τελεσιγράφου του Αμερικανού Προέδρου για άνοιγμα του ναυτικού διαδρόμου, το Ιράν απάντησε ότι ο μόνος τρόπος για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ είναι να συντονιστούν με την Τεχεράνη, απειλώντας να ναρκοθετήσει την περιοχή και επιβάλλοντας διόδια ανά διέλευση.

Το Ιράν επικαλούμενο ένα «κυρίαρχο δικαίωμα» ισχυρίζεται ότι επιβάλλει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ και χρεώνει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά διέλευση πλοίων για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

??? | Irán afirma imponer control en el Estrecho de Hormuz y cobrar hasta $2M por paso de buques para financiar la guerra.



Legisladores lo califican como “derecho soberano”. La medida eleva tensiones y amenaza el flujo global de petróleo.|@Osint613 https://t.co/TF1775DckA pic.twitter.com/97ZQLVVfZ5 — Global Network News ? (@iluminnatii) March 23, 2026

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα κόψουν τις γραμμές επικοινωνίας και θα τοποθετήσουν ναυτικές νάρκες εάν οι νότιες ακτές ή τα νησιά της χώρας δεχθούν επίθεση, μια έμμεση αναφορά σε όσα έχουν δημοσιευτεί σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ να καταλάβουν ή να αποκλείσουν το νησί Kharg του Ιράν, τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, για να πιέσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία.

Το Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν τόνισε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεσμεύονται να «ανταποδώσουν, άμεσα και καταστροφικά» οποιαδήποτε επίθεση σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακές υποδομές.

Νωρίτερα, το IRGC απείλησε με επιθέσεις τύπου «οφθαλμός αντί οφθαλμού».

«Αν βομβαρδίσετε το ηλεκτρικό δίκτυο, θα βομβαρδίσουμε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση επίθεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, το Ιράν θα απαντήσει στοχεύοντας ισραηλινούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», ανέφερε.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν 48 ώρες για να ανοίξει τα ζωτικής σημασίας στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων περνούν πέντε φορτία πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ιρακί απάντησε μέσω του λογαριασμού του στο «Χ» ανακοινώνοντας ότι το στενό δεν είναι κλειστό, αλλά τα φορτηγά πλοία διστάζουν λόγω του πολέμου που πυροδότησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

