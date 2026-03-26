Καρχαρίες γεμάτοι με κοκαΐνη και καφεΐνη: Τι βρήκαν οι επιστήμονες σε τουριστικό «παράδεισο»
Μελέτη στις Μπαχάμες εντόπισε καφεΐνη, κοκαΐνη και παυσίπονα σε καρχαρίες, ανοίγοντας νέα ερωτήματα για τη ρύπανση των θαλασσών.
Κάπου στις τιρκουάζ θάλασσες στις Μπαχάμες, εκεί που το νερό μοιάζει καθαρό και η φύση ανέγγιχτη, οι επιστήμονες βρήκαν κάτι που δεν ταιριάζει καθόλου με την κυρίαρχη εικόνα: Στο αίμα καρχαριών εντοπίστηκαν ίχνη από ουσίες που... προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπους. Και όχι, δεν μιλάμε για κάτι «αθώο».
Η νέα έρευνα αποκάλυψε την παρουσία καφεΐνης, κοκαΐνης αλλά και φαρμάκων, όπως αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα, σε δείγματα από τρία διαφορετικά είδη καρχαριών. Μια εικόνα που λέει πολλά για το πού καταλήγει τελικά ό,τι περνά από τα χέρια μας.
