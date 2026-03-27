Αστροναύτης της NASA μοιράστηκε εικόνα «διαστημικών πλοκαμιών» που εμφανίστηκαν στον ΔΔΣ

Σε μια αναπάντεχη ανατροπή που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, ο αστροναύτης της NASA, Ντον Πέτιτ, δημοσίευσε πρόσφατα μια φωτογραφία ενός παράξενου αντικειμένου με πλοκάμια στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Με μια πρώτη ματιά, το αντικείμενο, που έμοιαζε με αυγό από το οποίο ξεπηδούσαν μαύρα, σκοτεινά πλοκάμια, προκάλεσε αστεία σχόλια στο διαδίκτυο, με κάποιους χρήστες να λένε ότι η «απειλητική ανάπτυξη» χρειάζεται… φωτιά. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν πολύ πιο συναρπαστική και πολύ λιγότερο τρομακτική: επρόκειτο για μια πατάτα, μέρος ενός προσωπικού πειράματος καλλιέργειας στο διάστημα που διεξήγαγε ο Πέτιτ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον ISS.

Το μυστήριο

Η φωτογραφία που ανάρτησε ο Πέτιτ προκάλεσε αμέσως ενδιαφέρον, με χρήστες να υποθέτουν ότι το αντικείμενο ήταν κάποιο εξωγήινο πλάσμα ή μια μυστηριώδης μορφή ζωής που αναπτύσσεται στις ασυνήθιστες συνθήκες του διαστήματος. Η εικόνα τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της Αποστολής Expedition 72, από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, και δείχνει μια αυγόσχημη μορφή με σκοτεινά πλοκάμια να ξεκινούν από τη βάση της.

Spudnik-1, an orbiting potato on @Space_Station!



I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.



Potatoes are one… pic.twitter.com/MXsoV20vJ8 — Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026

Ο ίδιος ο Πέτιτ εξήγησε με χιούμορ και επιστημονική ακρίβεια ότι το αντικείμενο ήταν μια πρώιμη μοβ πατάτα, αναπτυσσόμενη σε συνθήκες μικροβαρύτητας στον ISS. «Πρόκειται για μια πρώιμη μοβ πατάτα, με ένα κομμάτι Velcro για να στερεώνεται στο αυτοσχέδιο θερμοκήπιό μου με φωτισμό», είπε, αποκαλύπτοντας ότι οι πατάτες μεταφέρθηκαν μαζί του ως μέρος ενός προσωπικού διαστημικού κήπου.

Η σημασία των πατατών στο διάστημα

Οι πατάτες δεν είναι απλώς βασικό τρόφιμο στη Γη· παίζουν κρίσιμο ρόλο στη μελέτη της παραγωγής τροφής στο διάστημα. Η καλλιέργεια τροφής σε περιβάλλον μικροβαρύτητας είναι απαραίτητη για την υποστήριξη μακροχρόνιων αποστολών και για τη δυνατότητα δημιουργίας βάσεων στη Σελήνη ή τον Άρη. Όπως σημείωσε ο Πέτιτ, «οι ρίζες αναπτύσσονται προς όλες τις κατευθύνσεις, απουσία βαρύτητας, και όλα τα φυτά που έχω καλλιεργήσει στο διάστημα αναπτύσσονται πολύ πιο αργά από ό,τι στη Γη». Η παρατήρηση αυτή υπογραμμίζει μια βασική πρόκληση: η έλλειψη βαρύτητας επηρεάζει την ανάπτυξη των ριζών και των φυτών συνολικά.

Παρά τις δυσκολίες, το πείραμα του Πέτιτ αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατανόηση της ανάπτυξης τροφής σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η καλλιέργεια πατατών είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να ελεγχθεί η βιωσιμότητα διαφορετικών καλλιεργειών στο διάστημα και ότι σκοπεύει να μοιραστεί περισσότερες φωτογραφίες και αποτελέσματα στο μέλλον.

Το μέλλον της διαστημικής γεωργίας

Η έρευνα της NASA για την καλλιέργεια τροφής στο διάστημα δεν στοχεύει μόνο στην ικανοποίηση της πείνας των αστροναυτών, αλλά εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη στρατηγική για βιώσιμη παραγωγή τροφής σε μακρινές αποστολές. Πειράματα με πατάτες, ντομάτες, πιπεριές και άλλα φυτά στοχεύουν στην κατανόηση του ποια είδη είναι τα πλέον κατάλληλα για τις συνθήκες του διαστήματος. Επιπλέον, ορισμένα τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως μούρα και φασόλια, μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των αστροναυτών από την κοσμική ακτινοβολία, προσδίδοντας επιπλέον σημασία σε αυτά τα πειράματα.

Η ανάπτυξη βιώσιμης διαστημικής γεωργίας είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μελλοντικών αποστολών στη Σελήνη και στον Άρη. Όπως σημείωσε ο Πέτιτ, «οι πατάτες είναι από τα πιο αποδοτικά φυτά με βάση την αναλογία θρεπτικών συστατικών προς το συνολικό βάρος του φυτού, συμπεριλαμβανομένων των ριζών». Με αυτά τα πειράματα, η NASA θέτει τα θεμέλια ώστε οι μελλοντικοί εξερευνητές να μπορούν να καλλιεργούν τη δική τους τροφή, μειώνοντας την εξάρτηση από προμήθειες από τη Γη.

Η αποστολή του ISS και η στρατηγική της NASA

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, εργαστήριο επιστήμης και μηχανικής αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται σε τροχιά 400 χλμ. πάνω από τη Γη και είναι συνεχώς κατοικημένος από το Νοέμβριο του 2000. Μέσα σε περισσότερα από δύο δεκαετίες, η NASA και οι διεθνείς συνεργάτες της έχουν συγκεντρώσει ανεκτίμητα δεδομένα σχετικά με τη ζωή και τη συμπεριφορά των υλικών στο διάστημα, με έμφαση στην επίδραση της βαρύτητας στην ανάπτυξη φυτών και στην ανθρώπινη υγεία. Καθώς ο ISS πλησιάζει στο τέλος του σχεδιασμένου κύκλου ζωής του, η NASA προετοιμάζεται για τη νέα γενιά διαστημικών σταθμών, όπου η ανάπτυξη τροφής θα παραμείνει βασική προτεραιότητα.