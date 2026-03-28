Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες ακύρωσαν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

Οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ακύρωσαν τις λιτανείες για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων που είχαν προγραμματίσει για την Κυριακή, μετά τις εντάσεις που ξέσπασαν την Παρασκευή σε πόλη με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό στην κεντρική Συρία, δήλωσε σήμερα θρησκευτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Λάβαμε τη συλλογική απόφαση, σε όλες τις εκκλησίες της Δαμασκού, να ανασταλούν όλοι οι εορτασμοί που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή, όχι από φόβο, αλλά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αδελφούς μας στην πόλη Σουκαϊλαμπίγια», κοντά στη Χάμα, ανακοίνωσε ο Ραφάτ Αμπού αλ Νασρ, αξιωματούχος της Μελχιτικής Καθολικής Εκκλησίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις επιθέσεις την Παρασκευή κατά χριστιανικής κοινότητας στην κεντρική Συρία. Σύμφωνα με το Associated Press μία διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών στη χριστιανική πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια της κεντρικής Συρίας οδήγησε σε επιθέσεις με θρησκευτικά κίνητρα και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα.

Ένα μέλος των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας της Συρίας κάθεται πάνω σε ένα όχημα που είναι σταθμευμένο έξω από μια εκκλησία στην πόλη Αλ-Σουκαϊλάμπια. 28 Μαρτίου 2026 ΑΡ

Το Πατριαρχείο Αντιοχείας με ανακοίνωσή του ζητά επίσημη έρευνα και να κάνει λόγο για «περιστατικά που αποσκοπούν στην υποκίνηση θρησκευτικών εντάσεων».

Οι επιθέσεις στην πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια της επαρχίας Χάμα, όπου κατοικεί κυρίως χριστιανικός πληθυσμός, είναι οι πιο πρόσφατες που στοχεύουν μέλη της χριστιανικής μειονότητας της Συρίας. Τα περιστατικά θύμισαν τη θρησκευτική βία που ακολούθησε την πτώση του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από δύο χρόνια.

