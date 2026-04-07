Ιταλικά ΜΜΕ δημοσιεύουν «σέλφι» της Μελόνι με φερόμενο συνεργό της μαφίας - «Λάσπη στον ανεμιστήρα»

Το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο φέρεται να τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 2019, στο πλαίσιο εκδήλωσης του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας»

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Τζόρτζια Μελόνι φωτογραφήθηκε το 2019 με τον Τζοακίνο Αμίκο, ο οποίος κατηγορείται για συνεργασία με τη ναπολιτάνικη μαφία.
  • Την περίοδο της φωτογραφίας, ο Αμίκο είχε συλληφθεί για απάτη αλλά δεν είχε ερευνηθεί για δεσμούς με τη μαφία.
  • Η Μελόνι διαχωρίζει τη θέση της από κάθε σύνδεση με οργανωμένο έγκλημα και υποστηρίζει ότι η φωτογραφία είναι απλά μια σέλφι σε πολιτική εκδήλωση.
  • Η πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη μακροχρόνια και συνεπή στάση της κατά της μαφίας και αποδίδει την υπόθεση σε πολιτικές σκοπιμότητες.
  • Η Μελόνι χαρακτηρίζει την υπόθεση ως πολιτική επίθεση και όχι δημοσιογραφική έρευνα.
Στο επίκεντρο του ιταλικού Τύπου βρίσκεται μια «σέλφι» της Τζόρτζια Μελόνι με τον Τζοακίνο Αμίκο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνεργασία με τη ναπολιτάνικη μαφία στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.

Το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο φέρεται να τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 2019, στο πλαίσιο εκδήλωσης του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» στη λομβαρδική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Fanpage, ο Αμίκο είναι ένα πρόσωπο που στο παρελθόν φέρεται να είχε καταφέρει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι τον πρώην αρχηγό της μαφίας της Σικελίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, τους επικεφαλής της καλαβρέζικης μαφίας στο Μιλάνο, καθώς και τον «Μικέλε τον τρελό», τον ισχυρότερο «νονό» της μαφίας της Ρώμης. Το ίδιο δημοσίευμα διευκρινίζει πως την περίοδο που ελήφθη η φωτογραφία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ο Αμίκο είχε μεν συλληφθεί για απάτη και εγκληματική δραστηριότητα, ωστόσο δεν είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για δεσμούς με τη μαφία. Σήμερα ο ίδιος συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «αποφάσισε να αλλάξει ζωή».

Απαντώντας στις σχετικές αναφορές, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πέρασε στην αντεπίθεση, διαχωρίζοντας τη θέση της από κάθε προσπάθεια σύνδεσής της με το οργανωμένο έγκλημα. Ειδικότερα, υπογράμμισε: «Οι κύριοι αυτοί ξέρουν καλά ότι, σε δεκαετίες πολιτικής δράσης, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες με άτομα που ζητούν απλά μια σέλφι. Και αυτό ισχύει για οποιονδήποτε κάνει πολιτική και βρίσκεται μέσα στον κόσμο».

Επιπλέον, η Τζόρτζια Μελόνι υπεραμύνθηκε της διαχρονικής της στάσης, προσθέτοντας: «Προκαλώ οποιονδήποτε να βρει δηλώσεις μου ή επιθέσεις μου κατά άλλων πολιτικών, που έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση. Η στράτευσή μου ενάντια σε όλες τις μαφίες είναι κρυστάλλινη και χαρακτηρίζεται από διάρκεια και συνοχή».

Καταλήγοντας, απέδωσε την ανακύκλωση του θέματος σε πολιτικές σκοπιμότητες και ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον της. Όπως επισήμανε με νόημα, «όλα αυτά χρησιμεύουν για να μπει λάσπη στον ανεμιστήρα και για να στηριχθούν, από το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, κάποια κομματικά συμφέροντα». Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως «Δεν πρόκειται για δημοσιογραφία, αλλά μόνον για πολιτική».

