Ινδονησία: Μαστίγωμα μέχρι αναισθησίας - Από 100 μαστιγώματα σε ανύπαντρο ζευγάρι

Σε δημόσιο μαστίγωμα καταδικάστηκε ένα ζευγάρι στην Ινδονησία για εξωσυζυγική σεξουαλική επαφή, στη μοναδική περιοχή της χώρας όπου εφαρμόζεται μια εκδοχή του ισλαμικού νόμου της Σαρία.

Ο άνδρας και η γυναίκα, των οποίων η ηλικία δεν αποκαλύφθηκε, δέχθηκαν από 100 μαστιγώματα με ράβδο από ρατάν (φοίνικας) σε δημόσιο πάρκο στην Μπάντα Άτσεχ, μία αυστηρά ισλαμική επαρχία, ενώ δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν.

Οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανύπαντρων ατόμων είναι παράνομες στην Άτσεχ.

Το ζευγάρι ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που μαστιγώθηκαν για παραβίαση του ισλαμικού κώδικα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού της Σαρία και της συντρόφου του, οι οποίοι πιάστηκαν σε στενή επαφή σε ιδιωτικό χώρο.

Το ζευγάρι αυτό δέχτηκε 23 χτυπήματα το καθένα.

Τέσσερα άλλα άτομα δέχθηκαν από οκτώ έως 29 χτυπήματα το καθένα για παραβάσεις όπως η σωματική επαφή με άτομο του αντίθετου φύλου ή η κατανάλωση αλκοόλ.

«Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά όχι για τα δικά μας μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει το όνομά μας», είπε εκπρόσωπος της ομάδας της Σαρία.

Μια γυναίκα που καταδικάστηκε σε 27 μαστιγώματα λιποθύμησε κατά το τελευταίο χτύπημα και χρειάστηκε να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Η μαστίγωση εξακολουθεί να τυγχάνει ισχυρής υποστήριξης στην Ατσέ ως μέσο τιμωρίας για μια σειρά αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης ο τζόγος και οι σεξουαλικές σχέσεις.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία της Σαρία στην 'Ατσεχ μαστίγωσε ένα άγαμο ζευγάρι 140 φορές το καθένα – πιθανώς η αυστηρότερη τιμωρία από την εφαρμογή του νόμου της Σαρία στην επαρχία το 2015.

? 'One of the most severe' Sharia canings in Indonesia's Aceh: Woman collapses after 140 lashes ?



Η γυναίκα λιποθύμησε αφού υπέμεινε τη βάναυση τιμωρία της και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο.

Συνολικά, το ζευγάρι δέχτηκε 140 μαστιγώματα: 100 για σεξ εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρία της Μπάντα Άτσεχ, Μοχάμαντ Ριζάλ.

Φωτογραφίες από τη δημόσια μαστίγωση έδειχναν τη γυναίκα να γονατίζει ενώ ένας μασκοφόρος άνδρας τη μαστίγωνε επανειλημμένα με ένα ραβδί, ενώ μια άλλη εικόνα την έδειχνε να σκουπίζει τα δάκρυά της.

100 lashes each for unmarried #sex: Couple are flogged in front of a crowd as part of Sharia law punishment in #Indonesia

Η γυναίκα φωτογραφήθηκε επίσης να μεταφέρεται με φορείο μετά τα χτυπήματα, ενώ ο σύντροφός της φαινόταν να παραμορφώνεται από τον πόνο σε άλλες φωτογραφίες.

Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία στον κόσμο, αλλά αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες καθώς και αυτόχθονες πεποιθήσεις.