«Αετός 44»: Επίθεση σε μυστική ιρανική υπόγεια αεροπορική βάση - Δορυφορικές εικόνες

Επίθεση σε μυστική υπόγεια αεροπορική βάση στο Ιράν σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, με τις ζημιές να αποκαλύπτονται τώρα, από φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι New York Times.

Η επίθεση στη βάση «Eagle 44» (Αετός 44) φέρεται να έλαβε χώρα στα τέλη Μαρτίου, ωστόσο η έκθεση δεν διευκρίνισε εάν την πραγματοποίησαν το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να μην έχουν σχολιάσει μέχρι τώρα την αποκάλυψη.

Σημειώνεται ότι, η βάση «Αετός 44» θεωρείται η πρώτη τακτική αεροπορική βάση του Ιράν που έχει σχεδιαστεί για να στεγάζει μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, οι ζημιές από την επίθεση φαίνεται να έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση από τα υπόγεια υπόστεγα στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, παγιδεύοντας ουσιαστικά τα αεροσκάφη μέσα στις εγκαταστάσεις.

Καταστράφηκε επίσης ένας χώρος σαν εργοτάξιο, που συνδέεται με τις συνεχιζόμενες κατασκευαστικές εργασίες στο χώρο και ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης φαίνεται να έχει εμποδιστεί με μικρά αναχώματα ή φράγματα, πιθανώς τοποθετημένα από τις ιρανικές δυνάμεις για να αποτρέψουν την προσγείωση εχθρικών αεροσκαφών.

Η βάση βρίσκεται στην επαρχία Hormozgan, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια των Στενών του Ορμούζ και η κατασκευή της ξεκίνησε γύρω στο 2013, με τον διάδρομο προσγείωσης να κατασκευάζεται αρκετά χρόνια αργότερα.

Το όνομα «Eagle 44» αναφέρεται στην 44η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν το 1979, όταν η βάση αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά δημόσια.

Η Δύση είδε για πρώτη φορά τον «Αετό 44» το 2023, όταν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προπαγανδιστικό βίντεο ισχύος, που έδειχνε drones και μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών F-4 Phantom, αποθηκευμένα σε τεράστιες υπόγειες αίθουσες.

Οι εγκαταστάσεις της βάσης περιλαμβάνουν: περιοχή συναγερμού, διοικητήριο, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις επισκευής και συντήρησης, εξοπλισμό πλοήγησης και αεροδρομίου και χώρους αποθήκευση καυσίμων.

