Η Ρωσία αποσύρει όλο το προσωπικό της από πυρηνικό σταθμό στο Μπουσέρ του Ιράν

Εν μέσω αποτυχίας των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων -κυρίως εξαιτίας της διαφωνίας των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - η Ρωσία αποσύρει σχεδόν όλο το προσωπικό της από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 108 Ρώσοι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν το εργοστάσιο, ενώ μόλις 20 θα παραμείνουν στις εγκαταστάσεις για την επίβλεψη και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Η Ρωσία, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή δύο ακόμη πυρηνικών αντιδραστήρων στο Μπουσέρ, έχει συντονίσει την αποχώρηση του προσωπικού της με τις ιρανικές αρχές.

Από το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, η Μόσχα έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη ανησυχία για την ασφάλεια του σταθμού, μετά την πτώση αρκετών βλημάτων κοντά στην περιοχή του πυρηνικού αντιδραστήρα.

Η εκκένωση, που είχε σχεδιαστεί πριν από την πρόσφατη εκεχειρία, υλοποιείται σε φάσεις. Περίπου 600 άτομα είχαν ήδη αποχωρήσει σε προηγούμενα κύματα τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου.