Αμερικανός γερουσιαστής κατά Ερντογάν: Δεν θα πάρεις τα F-35

Την πεποίθησή του ότι το ζήτημα με τους S-400 της Τουρκίας θα επιλυθεί σύντομα, εξέφρασε πρόσφατα ο Αμερικανός πρέσβης, Τομ Μπάρακ, ο οποίος αστειεύτηκε ότι δεν θα θίξει καν το ελληνοτουρκικό ζήτημα γιατί θα του απαγορευθεί η είσοδος στη Μύκονο.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ δήλωσε προ ημερών:

«Πιστεύω ότι σύντομα θα δείτε το ζήτημα του S-400 να επιλύεται. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα άλλο ιστορικό θέμα στο οποίο δεν θα τολμήσω καν να αναφερθώ, γιατί φοβάμαι ότι θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο.»

?ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack:



“Sanırım S-400 sorunun yakında çözüleceğini göreceksiniz.



Patronumun bakış açısından, Türkiye’nin F-35 programına kabul edilmesi sorun değil.



Yunanistan'ın S-300'leri ve F-35'leri var.



— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) April 17, 2026

Ωστόσο η απάντηση ήρθε από τον Ρικ Σκοτ, γερουσιαστή της Φλόριντα:

«Το είπα στον Ερντογάν το 2018 και του το λέω ξανά: ΔΕΝ θα πάρεις τα F-35.»

