Αμερικανός γερουσιαστής κατά Ερντογάν: Δεν θα πάρεις τα F-35
Μετά τις δηλώσεις Μπάρακ στην Τουρκία δημιουργήθηκαν προσδοκίες...
- Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, εκφράζει αισιοδοξία για την επίλυση του ζητήματος με τους S400 και την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F35.
- Ο Μπάρακ αναφέρει ότι η Ελλάδα διαθέτει S
- 300 και F35, και αποφεύγει να σχολιάσει το ελληνοτουρκικό ζήτημα.
- Ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ δηλώνει κατηγορηματικά ότι η Τουρκία δεν θα λάβει τα F35, επαναλαμβάνοντας τη θέση του από το 2018.
Την πεποίθησή του ότι το ζήτημα με τους S-400 της Τουρκίας θα επιλυθεί σύντομα, εξέφρασε πρόσφατα ο Αμερικανός πρέσβης, Τομ Μπάρακ, ο οποίος αστειεύτηκε ότι δεν θα θίξει καν το ελληνοτουρκικό ζήτημα γιατί θα του απαγορευθεί η είσοδος στη Μύκονο.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ δήλωσε προ ημερών:
«Πιστεύω ότι σύντομα θα δείτε το ζήτημα του S-400 να επιλύεται. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα άλλο ιστορικό θέμα στο οποίο δεν θα τολμήσω καν να αναφερθώ, γιατί φοβάμαι ότι θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο.»
Ωστόσο η απάντηση ήρθε από τον Ρικ Σκοτ, γερουσιαστή της Φλόριντα:
«Το είπα στον Ερντογάν το 2018 και του το λέω ξανά: ΔΕΝ θα πάρεις τα F-35.»