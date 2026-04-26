Τσερνόμπιλ: Τα μυστικά αρχεία της Στάζι αποκαλύπτουν την παραπληροφόρηση των Σοβιετικών

Snapshot Η Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική Γερμανία γνώριζαν την καταστροφική έκταση του ατυχήματος στο Τσερνόμπιλ, αλλά απέκρυψαν τα στοιχεία από το κοινό για να προστατεύσουν τη φήμη τους.

Τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της Στάζι αποκαλύπτουν λεπτομερή παρακολούθηση των συνεπειών του ατυχήματος και συνεργασία με την KGB για τη διάδοση παραπληροφόρησης.

Η κρατική προπαγάνδα στόχευε στη δημιουργία σύγχυσης και αμφιβολιών με διαφορετικά μηνύματα ανάλογα με το κοινό, ενώ υποβάθμιζε τους κινδύνους για την υγεία και την οικονομία.

Η Ανατολική Γερμανία προώθησε την εξαγωγή ενδεχομένως μολυσμένων προϊόντων προς τη Δυτική Γερμανία, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους όσο και το κοινό.

Η παραπληροφόρηση και η κακοδιαχείριση των συνεπειών του Τσερνόμπιλ επιδείνωσαν την αντίθεση του λαού προς τα κομμουνιστικά καθεστώτα, συμβάλλοντας στην κατάρρευσή τους.

Στις 26 Απριλίου 1986, Σοβιετικοί μηχανικοί στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ πραγματοποιούσαν δοκιμή ασφαλείας. Ο αντιδραστήρας 4, όμως, είχε ένα μοιραίο σχεδιαστικό ελάττωμα. Σε συνδυασμό με την ανθρώπινη αμέλεια εξερράγη κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας διακοπής λειτουργίας στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου ελέγχου.

Αυτό πυροδότησε μία σειρά γεγονότων που τελικά οδήγησε στην απελευθέρωση ραδιενεργού υλικού που ήταν εκατοντάδες φορές μεγαλύτερο σε ποσότητα από την ατομική βόμβα που χτύπησε την Χιροσίμα.

Αν και το ατύχημα συνέβη βόρεια του Κιέβου, στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, σύντομα εντοπίστηκε ραδιενεργή νεφοκάλυψη σε ολόκληρη τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο, οι Σοβιετικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν τη διάδοση πληροφοριών που θα αποκάλυπταν την πραγματική έκταση και τον τρόμο γι’ αυτό που είχε συμβεί.

Για δεκαετίες, ερευνητές, πολιτικοί ηγέτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν εργαστεί για να αποκαλύψουν την πραγματική ιστορία της έκρηξης. Αν και η επιστήμη μας έχει επιτρέψει να κατανοήσουμε τις συνθήκες της ίδιας της έκρηξης, χρειάστηκε πολύ δουλειά για να αποκαλυφθούν τα επίπεδα κακοδιαχείρισης, αμέλειας και παραπληροφόρησης που οδήγησαν σε ανθρώπινο πόνο, οικολογική καταστροφή και οικονομική ζημιά.

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι πολλά από τα επίσημα σοβιετικά αρχεία του γεγονότος, όπως τα αρχεία της μυστικής υπηρεσίας της Σοβιετικής Ένωσης, της KGB, βρίσκονται στη Μόσχα και είναι προσβάσιμα μόνο σε λίγες ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ωστόσο στην ανατολική Γερμανία, που ήταν κράτος - «δορυφόρος» της Σοβιετικής Ένωσης και όχι πλήρες μέλος της, τα επίσημα έγγραφα παρέμειναν στη χώρα μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Το 1991, μετά την επανένωση της Γερμανίας, η γερμανική κυβέρνηση ψήφισε νόμο που επέτρεπε τον αποχαρακτηρισμό ορισμένων αρχείων της Στάζι, της μυστικής αστυνομίας και της υπηρεσίας πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτά τα αρχεία μπορούν πλέον να μας δώσουν περαιτέρω πληροφορίες για την κακοδιαχείριση στο θέμα του Τσερνόμπιλ, δεδομένου ότι η Στάζι της Ανατολικής Γερμανίας και η σοβιετική KGB επικοινωνούσαν μεταξύ τους σχετικά με το θέμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του δικτύου The Conversation, η οποία δημοσιεύει ειδήσεις και ακαδημαϊκές έρευνες από ολόκληρο τον κόσμο, φιλοξενεί την έρευνα που έκανε η λέκτορας γερμανικών και ρωσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Λόρεν Κάσιντι.

Επί τρία χρόνια η Κάσιντι ασχολήθηκε με τη μελέτη των αρχείων της Στάζι και την έρευνα σχετικά με τη διάδοση παραπληροφόρησης στο πρώην «Ανατολικό Μπλοκ». Συνάντησε αρχειονόμους της Στάζι στο Βερολίνο και επισκέφθηκε τους χώρους φύλαξης των πρωτότυπων αρχείων στα πρώην κεντρικά γραφεία της Στάζι.

Από την εξέταση των επικοινωνιών μεταξύ της KGB και της Στάζι, που παλαιότερα ήταν άκρως απόρρητες, είναι σαφές ότι, παρά τη δημόσια επιμονή τους ότι όλα ήταν υπό έλεγχο, και οι δύο μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ότι η έκρηξη ήταν απολύτως καταστροφική, σύμφωνα με την Κάσιντι. Τήρησαν λεπτομερή αρχεία για τις νοσηλείες, τα θύματα, τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, τα μολυσμένα ζώα και τα επίπεδα ακτινοβολίας.

Ωστόσο, μόνο οι ανώτατοι αξιωματούχοι της Ανατολικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης είχαν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Ο κύριος φόβος τόσο της KGB όσο και της Στάζι δεν ήταν η ακτινοβολία που θα έβλαπτε τους πληγέντες πληθυσμούς, αλλά η ζημιά που θα προκληθεί στη φήμη των χωρών τους.

Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, Μπόρις Γέλτσιν (δεξιά), σε φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Δυτικής Γερμανίας στο Αμβούργο της Γερμανίας, στις 3 Μαΐου 1986. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική τηλεόραση αργότερα την ίδια μέρα, ο Γέλτσιν έδωσε την πρώτη λεπτομερή περιγραφή της καταστροφής του Τσερνόρμπιλ. Ανέφερε ότι το ατύχημα προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος. Αριστερά βρίσκεται ο Χέρμαν Άξεν, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας. AP

Ο έλεγχος του μηνύματος

Η διαχείριση των μέσων ενημέρωσης αποτελούσε κορυφαία προτεραιότητα. Στη Σοβιετική Ένωση, υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνέτασσαν τις δικές τους ανακοινώσεις προς τα ΜΜΕ, οι οποίες δημοσιεύονταν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.

Σε μια σειρά από απόρρητα έγγραφα που ένας κυβερνητικός αξιωματούχος έσωσε με θάρρος και δημοσίευσε αργότερα, είναι εμφανής η συγκεκριμένη φύση με την οποία επινοήθηκαν τα ψέματα. Τα έγγραφα καταγράφουν τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, να λέει σε μια συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους: «Όταν ενημερώνουμε το κοινό, πρέπει να πούμε ότι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρισκόταν υπό ανακαίνιση εκείνη την περίοδο, ώστε να μην δημιουργηθεί αρνητική εικόνα για τον εξοπλισμό του αντιδραστήρα μας».

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, ένας άλλος υψηλόβαθμος σοβιετικός αξιωματούχος, ο Νικολάι Ρίζκοφ, προτείνει στην ομάδα να προετοιμάσει τρία διαφορετικά δελτία τύπου: ένα για τον σοβιετικό λαό, ένα για τα κράτη - «δορυφόρους» της Σοβιετικής Ένωσης και ένα τρίτο για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Στην Ανατολική Γερμανία, οι εκθέσεις της Στάζι αντικατόπτριζαν ακριβώς αυτό το μήνυμα. Αν και οι ανώτατοι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την παρουσία ραδιενεργών ρύπων, τα πρώην απόρρητα αρχεία της Στάζι επαναλαμβάνουν ότι στο κοινό πρέπει να ανακοινωθεί ότι δεν υπάρχει «απολύτως κανένας κίνδυνος». Τα μέσα ενημέρωσης της Ανατολικής Γερμανίας, που ελέγχονταν από το κράτος, μετέδωσαν στη συνέχεια αυτή την πληροφορία στο κοινό.

Ο Μπόρις Σερμπίνα, πρόεδρος της κυβερνητικής επιτροπής της Σοβιετικής Ένωσης που διερεύνησε την καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, μιλά σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, στις 7 Μαΐου 1986. Η επιτροπή διερεύνησε μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ατυχήματος και τις αιτίες του TASS

Το πρόβλημα για το κράτος της Ανατολικής Γερμανίας ήταν ότι, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, πολλοί άνθρωποι μπορούσαν να λαμβάνουν σήματα από δυτικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Πολλοί συνειδητοποίησαν ότι η δική τους κυβέρνηση δεν τους έλεγε την αλήθεια.

Ωστόσο, γνώριζαν επίσης ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν έχαναν καμία ευκαιρία να δυσφημίσουν το «Ανατολικό μπλοκ». Το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί άνθρωποι γνώριζαν ότι δεν τους έλεγαν την αλήθεια, αλλά δεν ήταν σίγουροι για το ποια ακριβώς ήταν η αλήθεια.

Μεγάλο μέρος της προπαγάνδας της Ανατολικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή είχε ως στόχο να προκαλέσει σύγχυση και αμφιβολίες, όχι απαραίτητα να πείσει εντελώς τον κόσμο. Η βασική ιδέα ήταν ότι η πληθώρα των αντικρουόμενων πληροφοριών θα κούραζε τους πολίτες.

Υποβαθμίστηκαν οι οικονομικές ανησυχίες

Μία από τις κύριες ανησυχίες της Στάζι μετά την καταστροφή ήταν η οικονομική ζημιά που ήταν βέβαιο ότι θα έπληττε την Ανατολική Γερμανία. Μόλις ο κόσμος άρχισε να μαθαίνει για τη ραδιενεργή σκόνη που είχε καλύψει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, άρχισε να φοβάται τα δικά του φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τα παιδιά άρχισαν να αρνούνται να πίνουν γάλα στο σχολείο, ενώ ο κόσμος ρωτούσε συχνά τους πωλητές λαχανικών αν τα προϊόντα τους είχαν καλλιεργηθεί σε θερμοκήπιο ή σε ανοιχτό χώρο. Συνολικά, ο κόσμος σταμάτησε να αγοράζει πολλά από αυτά τα προϊόντα.

Ένας σοβιετικός τεχνικός προετοιμάζει ένα βυτιοφόρο με ένα διάλυμα που προορίζεται για την απολύμανση των ρούχων και του εξοπλισμού των ανθρώπων, μετά το ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ, στο Κίεβο, στις 9 Μαΐου 1986. AP

Λόγω της υπερπροσφοράς αυτών των προϊόντων, η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας έπρεπε να καταστρώσει ένα σχέδιο για να συνεχίσει να αποκομίζει κέρδη από προϊόντα που ενδεχομένως ήταν μολυσμένα. Η λύση της Στάζι ήταν να αυξήσει τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων προς τη Δυτική Γερμανία.

Στα αρχεία που παλαιότερα ήταν απόρρητα, αξιωματούχοι της Στάζι ισχυρίζονται ότι οι εξαγωγές θα πρέπει να κατανεμηθούν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να μην καταναλωθεί μεγάλη ποσότητα ραδιενεργών προϊόντων από συγκεκριμένο πληθυσμό, καθώς κάτι τέτοιο ήταν επικίνδυνο.

Το πρόβλημα για την Ανατολική Γερμανία ήταν ότι η Δυτική Γερμανία τροποποίησε γρήγορα τους κανονισμούς της για τη διέλευση των συνόρων. Έτσι τα οχήματα που εξέπεμπαν ορισμένα επίπεδα ακτινοβολίας δεν επιτρέπονταν πλέον να περάσουν τα σύνορα. Ως απάντηση, οι κατώτεροι υπάλληλοι της Στάζι υποχρεώθηκαν να καθαρίσουν οι ίδιοι τα οχήματα που είχαν ραδιενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος έθετε εν γνώσει του σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των δικών του υπαλλήλων.

Το σχέδιο εξαγωγής τροφίμων της Ανατολικής Γερμανίας βασίστηκε σε ένα παρόμοιο σχέδιο που είχε προτείνει η σοβιετική κυβέρνηση. Η στρατηγική των Σοβιετικών, ωστόσο, δεν ήταν η εξαγωγή μολυσμένων προϊόντων στο εξωτερικό, αλλά η αποστολή μολυσμένων κρεάτων στην «πλειονότητα των περιφερειών» της Σοβιετικής Ένωσης «εκτός από τη Μόσχα».

Η παραπληροφόρηση αποδείχθηκε τελικά «αχίλλειος πτέρνα»

«Έχοντας γίνει μάρτυρες των φρικαλεοτήτων της ναζιστικής Γερμανίας, πολλοί από τους παλαιότερους υπαλλήλους της Στάζι έβλεπαν το κράτος της Ανατολικής Γερμανίας ως τη λύση για τη δημιουργία μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας. Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 1980, αυτό το συναίσθημα είχε μειωθεί. Αντίθετα, πολλοί υπάλληλοι της Στάζι θεωρούσαν τη δουλειά τους ως μέσο για ένα αξιοπρεπές εισόδημα και προνομιακή μεταχείριση από την κυβέρνηση», εξήγησε η Λόρεν Κάσιντι.

«Αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνέβαλαν στην κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ, ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις της Ανατολικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης χειρίστηκαν τις συνέπειες του Τσερνομπίλ συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση του λαϊκού αισθήματος εναντίον των δύο αυτών καθεστώτων», σημείωσε η Λόρεν Κάσιντι.

Και πρόσθεσε: «Στην Ανατολική Γερμανία, η εκστρατεία παραπληροφόρησης μετά την πυρηνική καταστροφή ενίσχυσε μόνο το μήνυμα ότι το κράτος δεν είχε κατά νου το συμφέρον του λαού και ότι ήταν πρόθυμο να θυσιάσει την υγεία και την ευημερία του προκειμένου να διατηρήσει μια συγκεκριμένη δημόσια εικόνα».