Ζόι Κράβιτζ - Χάρι Στάιλς: Aρραβωνιάστηκαν μετά από 8 μήνες σχέσης - «Είναι τρελά ερωτευμένοι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ αρραβωνιάστηκαν μετά από οκτώ μήνες σχέσης.

Ο 32χρονος πρώην τραγουδιστής των One Direction και η 37χρονη σταρ του Batman πρόκειται να παντρευτούν, σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six , με μια πηγή να αναφέρει ότι ο μουσικός «είναι απόλυτα ερωτευμένος» με την ηθοποιό. «Θα πηδούσε από γκρεμό για εκείνη», είπε, ενώ και η Κράβιτζ με τη σειρά της πετάει «στα σύννεφα». Η πηγή πρόσθεσε ότι «κανείς στον κύκλο τους δεν έχει εκπλαγεί» από τον αρραβώνα.

Οι φήμες για τον αρραβώνα τους φούντωσαν πρόσφατα όταν η Κράβιτζ φωτογραφήθηκε να φοράει ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ εκείνος την αποχαιρετούσε με ένα φιλί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Στάιλς απόλαυσε μια ρομαντική έξοδο με την Αμερικανίδα ηθοποιό στο Λονδίνο, όπου φορούσε το εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι.

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Κράβιτζ φορούσε το ίδιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, πυροδοτώντας αρχικά εικασίες ότι είχαν πάει τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο. Σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Τρίτη, ο Στάιλς επισκέφτηκε τον Κράβιτζ στο ξενοδοχείο της στο Χάμπστεντ της πρωτεύουσας και το ζευγάρι κρατήθηκε χέρι-χέρι στο ραντεβού τους για καφέ.

Αυτός είναι ο πρώτος αρραβώνας για τον Χάρι Στάιλς, ενώ η Κράβιτζ ήταν παντρεμένη με τον 38χρονο ηθοποιό Καρλ Γκλούσμαν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 πριν πάρει διαζύγιο το 2021. Στο παρελθόν είχε επίσης σχέση με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, αλλά χώρισαν τον Οκτώβριο του 2024 μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Ο Στάιλς και η Κράβιτζ εθεάθησαν για πρώτη φορά να κρατιούνται χέρι-χέρι τον περασμένο Αύγουστο και ένα μήνα αργότερα φωτογραφήθηκαν με τον πατέρα της, Λένι Κράβιτζ, με τις ταμπλόιιν να σχολιάζουν ήδη από τότε ότι η σχέση τους ήταν σοβαρή. Παρά τις προσπάθειές τους να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το ζευγάρι έχει έκτοτε εμφανιστεί σε πολλά ραντεβού από το Λονδίνο και τη Ρώμη μέχρι το Μπρούκλιν.

Ο δημιουργός της επιτυχίας «Watermelon Sugar» δήλωσε πρόσφατα ότι έπρεπε να κάνει μια «πραγματική, ειλικρινή συζήτηση» με τον εαυτό του για το πώς βλέπει τον εαυτό του σε πέντε χρόνια, αφού είδε τρεις από τους πιο στενούς του φίλους να παντρεύονται. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη «μοναξιά» της φήμης και είπε οτι θα έκανε ένα διάλειμμα τριών ετών από τη μουσική για να καθορίσει τι πραγματικά ήθελε στη ζωή.

Σε μια συνέντευξη στην εκπομπή The Zane Lowe Show του Apple Music , ο Στάιλς αποκάλυψε ότι θέλει να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. «Είπε: «Θα σταματήσω τα πάντα και θα αποφασίσω τι θέλω να κερδίσω πίσω. Δηλαδή, ποια είναι πραγματικά τα πράγματα που θέλω στη ζωή μου. Αν έχεις όρεξη να κάνεις περιοδείες συνέχεια και το κάνεις αυτό συνέχεια, δεν υπάρχει χώρος για να διαλέξεις πραγματικά.

Θέλω να είμαι ολοκληρωμένος και θέλω να έχω εξαιρετικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Θέλω να έχω εξαιρετικές φιλίες με ανθρώπους. Θέλω οικογένεια. Θέλω αυτά τα πράγματα. Μου επέτρεψε απλώς να σκεφτώ, εντάξει, τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω χώρο ώστε να επιτρέψω σε αυτά τα πράγματα να συμβούν; Δεν μπορώ να περιμένω απλώς να μου συμβούν» Ο Στάιλς συνέχισε μιλώντας για τη σημασία της οικοδόμησης ενός μέλλοντος με το «σωστό άτομο» το οποίο όπως όλα δείχνουν είναι για εκίνουν η Ζόι Κράβιτζ.

Αφού το ζευγάρι πέρασε μαζί τα Χριστουγέννα στην πατρίδα του Χάρι Στάιλς, το Τσέσαϊρ της Αγγλίας, πηγή κοντά και στους δύο είπε στην Page Six ότι η ηθοποιός πίστευε επίσης ότι ο σούπερ σταρ της ποπ ήταν η «αδελφή ψυχή» της. Η Κράβιτζ πρόσθεσε, «νιώθει διαφορετικά» για τον Στάιλς από τους πρώην συντρόφους της

Όσο για τον ροκ σταρ πατέρα της Λένι Κράβιτζ, 61 ετών, φέρεται να είναι πολύ χαρούμενος με τη σχέση τους και λέει σε φίλους του ότι είναι «τέλειο ζευγάρι». Ο Λένι έχει πει ότι ο Στάιλς και η κόρη του «κάνουν ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο και έχουν μια χαλαρή σχέση, σαν να βγαίνουν ραντεβού με τον καλύτερό τους φίλο», σύμφωνα με πηγή του US Weekly.

Ο Χάρι Στάιλς είχε σχέση με την 42χρονη ηθοποιό Ολίβια Γουάιλντ, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια πριν τελειώσει το 2022. Έχει επίσης συνδεθεί με την Tέιλορ Σουίφτ, την Κένταλ Τζένερ και την Τέιλορ Ράσελ. Δύο μήνες πριν από το ειδύλλιό του με την Κράβιτζ, έγινε πρωτοσέλιδο όταν φωτογραφήθηκε να ανταλλάσσει ένα καυτό φιλί με την παραγωγό Έλλα Κένι στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι και, λίγες εβδομάδες αργότερα, εμφανίστηκε στη Ρώμη περνώντας χρόνο με την Βελγο-Κονγκολέζα αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων και σχεδιάστρια Κιμ Μουπανγκιλάι.

Novibet
