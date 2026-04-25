Ισπανία: 4 τραυματίες όταν έσπασε καλώδιο σε παιχνίδι – Βίντεο

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που σπάει το καλώδιο σε ένα παιχνίδι σε λούνα παρκ της Ισπανίας. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η μπάλα με τους επιβάτες βρισκόταν στον αέρα με αποτέλεσμα να πέσει κατακόρυφα στο έδαφος.

Δραματικές εικόνες που τραβήχτηκαν από θεατές δείχνουν το παιχνίδι να εκτοξεύεται στον αέρα. Οι επιβάτες ήταν δεμένοι στη θέση τους αλλά την στιγμή που το παιχνίδι περιστρέφεται κυκλικά το καλώδιο σπάει.

Σε δευτερόλεπτα το παιχνίδι πέφτει στο έδαφος με μεγάλη ταχύτητα. Στο σημείο επικρατεί πανικός με όσους παρακολουθούσαν να φωνάζουν και να τρέχουν να βοηθήσουν.

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, υπέστησαν ελαφρά τραύματα στο περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής σε ετήσια γιορτή της Σεβίλλης.