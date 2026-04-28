Τραγωδία στην Ινδονησία: Στους 14 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Τζακάρτα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν έξω κοντά από την Τζακάρτα, τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 14 άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας, Μοχάμαντ Σιαφί, όλα τα άτομα που βρίσκονταν εγκλωβισμένα μέσα στις λαμαρίνες βαγονιών έχουν πλέον εκκενωθεί.

Το δυστύχημα συνέβη αργά το βράδυ της Δευτέρας κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ δίπλα στην πρωτεύουσα της χώρας, όταν ένα συρμός μεγάλων αποστάσεων έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο συρμό προαστιακού, ο οποίος κινούνταν στην ίδια γραμμή. Ο σταθμευμένος συρμός ήταν ειδικά διαμορφωμένος για γυναίκες, μια συνήθης πρακτική στην Ινδονησία για την αποτροπή της παρενόχλησης.

Εργαζόμενοι και διασώστες στον τόπο σύγκρουσης δύο τρένων στην Ινδονησία, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026. AP

Συνολικά 84 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη, όπως ανέφερε ο Μπόμπι Ρασιντίν, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας PT Kereta Api Indonesia. Οι σοροί των νεκρών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ταυτοποίηση. Και οι 240 επιβάτες του συρμού μεγάλων αποστάσεων είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τις αρχές.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που έδειχναν επιβάτες σε φορεία κοντά στο σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ, ενώ άλλες εικόνες έδειχναν διασώστες να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια του τρένου.

Tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi korban kecelakaan Kereta Commuterline dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Untuk mempercepat pertolongan, Basarnas menggunakan sejumlah peralatan ekstrikasi guna memotong besi yang menjepit para… pic.twitter.com/Li9H60WGmj — Radio Elshinta (@RadioElshinta) April 27, 2026

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας PT Kereta Api Indonesia, τον Φρανότο Βιμπόβο, όλα συνέβησαν όταν ένα ταξί έπεσε πάνω στον προαστιακό σε διάβαση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και στη συνέχεια έπεσε πάνω του ο συρμός μεγάλων αποστάσεων.

Τα ιατρικά έξοδα για τους τραυματίες και τα έξοδα κηδείας για τους νεκρούς θα καλυφθούν πλήρως από την σιδηροδρομική εταιρεία, αναφέρουν οι αρχές, προσθέτοντας ότι ο σταθμός Μπεκάσι Τιμούρ θα παραμείνει κλειστός για τους επιβάτες για το υπόλοιπο της ημέρας.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας της Τζακάρτα, Ασέπ Έντι Σουχέρι.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενα στην Ινδονησία, λόγω του παλαιού σιδηροδρομικού δικτύου της. Τον Ιανουάριο του 2024, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Διαβάστε επίσης