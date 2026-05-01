Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

Συγκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών και αποκλεισμός της πλατείας Ταξίμ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

Συνδικαλιστές συνεπλάκησαν με Τούρκους αστυνομικούς καθώς προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτομαγιά

  • Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν επεισόδια και περίπου 120 προσαγωγές κατά την Πρωτομαγιάτικη πορεία, με αποκλεισμό της πλατείας Ταξίμ και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.
  • Οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και έκλεισαν δρόμους, σταθμούς μετρό και ακτοπλοϊκά δρομολόγια, επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
  • Μεταξύ των προσαχθέντων ήταν συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων, με καταγγελίες για βίαιες συλλήψεις και περιορισμό πρόσβασης δημοσιογράφων.
  • Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και συνδικαλιστικών οργανώσεων επικεντρώθηκαν στα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης και στον ιστορικό συμβολισμό της πλατείας Ταξίμ.
  • Σε άλλες πόλεις όπως η Άγκυρα και η Σμύρνη οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκαν ομαλά με εορταστικό χαρακτήρα και μαζική συμμετοχή εργαζομένων.
Ένταση, εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά διαδηλωτών και εκατοντάδες προσαγωγές σημειώθηκαν σε πορείες στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για την εργατική Πρωτομαγιά.

Στην πόλη υπήρχαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να απαγορεύουν και φέτος την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ, όπως κάνουν οι τουρκικές αρχές από το αποτυχημένο πραξικόπημα εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν το 2016. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης επέβαλε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και σε κεντρικές συνοικίες της Πόλης.

Δρόμοι έκλεισαν σε Πέρα, Σισλί και Μπεσικτάς, ενώ σταθμοί μετρό, όπως το Ταξίμ και το Σισχανέ, τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, διακόπηκαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η αστυνομία παρενέβη και απώθησε διαδηλωτές που επιχείρησαν να κινηθούν προς την πλατεία Ταξίμ από συνοικίες όπως το Μπεσικτάς και το Μετζιντιέκιοϊ, κάνοντας ακόμη και χρήση δακρυγόνων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Σύγχρονων Νομικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 120 προσαγωγές.

Συγκεκριμένα η περιοχή του Μετζιντιέκιοϊ μετατράπηκε σε ‘πεδίο μάχης', με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τεθωρακισμένα οχήματα και οδοφράγματα. Οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση ακόμη και δημοσιογράφων, ενώ οι πρώτες προσαγωγές σημειώθηκαν όταν ομάδες διαδηλωτών προσπάθησαν να κινηθούν προς την πλατεία Ταξίμ.

Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά βίαιων συλλήψεων, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο συνδικαλιστής Μπασαράν Ακσού, ο οποίος κατήγγειλε τον αποκλεισμό της πλατείας Ταξίμ. Επιπλέον, 40 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια πορείας στη γέφυρα του Βοσπόρου.

Αντιδράσεις για τα επεισόδια

Οι επεμβάσεις της αστυνομίας προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και επικρίσεις από την αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος TİP, Ερκάν Μπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει αντιμέτωπους εργαζόμενους και αστυνομικούς, ζητώντας να δοθεί χώρος για ελεύθερη έκφραση των αιτημάτων.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις επέμειναν στο δικαίωμα συγκέντρωσης στην πλατεία Ταξίμ, τονίζοντας τον ιστορικό συμβολισμό της πλατείας για το εργατικό κίνημα. Σε αντίθεση με τα επεισόδια στο ευρωπαϊκό τμήμα της πόλης, οι εκδηλώσεις στη Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιήθηκαν ομαλά.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα και οργανώσεις συμμετείχαν στην πορεία που κατέληξε στην Πλατεία Ριχτίμ, με αιτήματα για εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατικές ελευθερίες.

Οι κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από μαζική συμμετοχή συνδικάτων, όπως η DİSK, η KESK και η TMMOB. Η αστυνομία είχε ισχυρή παρουσία, αλλά χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Εορταστικό κλίμα σε Άγκυρα και Σμύρνη

Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα και η Σμύρνη, οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά είχαν πιο εορταστικό χαρακτήρα.

Πορείες, μουσικές εκδηλώσεις και μαζική συμμετοχή εργαζομένων συνέθεσαν μια διαφορετική εικόνα, με έντονη παρουσία γυναικών, εργατικών ομάδων και ανθρακωρύχων που είχαν πρόσφατα δικαιωθεί μετά από κινητοποιήσεις.

Ξεχωριστό τόνο στις εκδηλώσεις έδωσε το μήνυμα του κρατούμενου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, από τις φυλακές της Σηλυβρίας.

Όπως δήλωσε: «Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Η εργασία θα ανταμειφθεί. Αυτή η χώρα θα γίνει πιο όμορφη την ημέρα που οι εργαζόμενοι θα βρίσκουν το δίκιο τους. Ζήτω η 1η Μαΐου!».

