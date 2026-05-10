«Θα λάβουν άμεση απάντηση» - Το Ιράν απειλεί Βρετανία και Γαλλία για τα πολεμικά πλοία στο Ορμούζ

Απειλές προς Βρετανία και Γαλλία εκτόξευσε το Ιράν για την πιθανή ανάπτυξη βρετανικών και γαλλικών πολεμικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ που θα βοηθούσαν την επιχειρήση των ΗΠΑ.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

«Οποιαδήποτε ανάπτυξη και στάθμευση αντιτορπιλικών γύρω από το Στενό του Ορμούζ, με το πρόσχημα της «προστασίας της ναυτιλίας», δεν είναι τίποτα άλλο παρά κλιμάκωση της κρίσης», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

«Η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, που ενδεχομένως συνοδεύει τις παράνομες και διεθνώς παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ, θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση», σημειώνει.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι αναπτύσσει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το υπουργείο Άμυνας προσθέτει στην ανακοίνωσή του ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα είναι αυστηρά αμυντικό και θα στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης για την εμπορική ναυτιλία.

Η Βρετανία και η Γαλλία συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την προστασία της ναυτιλίας μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού.

Άμεση ήταν του αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος δήλωσε ότι η Γαλλία «ποτέ δεν σκέφτηκε» μια ναυτική ανάπτυξη στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μάλλον μια αποστολή ασφαλείας σε συντονισμό με το Ιράν».

