Ζευγάρι αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ: Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα

Όσοι περπατούν σήμερα στην παραλιακή του Barmouth, μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης στα δυτικά της Ουαλίας, βλέπουν ένα γοητευτικό μονόχωρο σπιτάκι με θέα στην Ιρλανδική Θάλασσα. Σχεδόν κανείς δεν φαντάζεται ότι σε αυτή τη διεύθυνση υπήρχε για σχεδόν δύο δεκαετίες μια κλειστή, εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα. Πίσω από τη μεταμόρφωση βρίσκονται η Elaine και ο Alan Taylor, το ζευγάρι που έβαλε στοίχημα σε ένα ακίνητο που όλοι οι άλλοι έβλεπαν μόνο ως ένα αποχωρητήριο στην άκρη του δρόμου.

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