Κολομβιανό μοντέλο βρέθηκε δολοφονημένο σε βαλίτσα - Βασικός ύποπτος Βρετανός γιατρός

Snapshot Το πτώμα της 36χρονης Ναταλία Βιγιαλμπά Ανγκαρίτα βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Μπογκοτά της Κολομβίας στις 22 Ιουνίου.

Ο Βρετανός γιατρός Μάθιου Φόστερ

Σμιθ συνελήφθη στον Ισημερινό ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της και φέρεται να είχε διαφύγει εκεί πριν από τη σύλληψή του.

Ο Φόστερ

Σμιθ αρνείται την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι παρακολουθούσε αγώνα ποδοσφαίρου σε ιρλανδικό μπαρ τη μέρα της δολοφονίας, ενώ η αστυνομία ερευνά τις καταθέσεις και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Ο ύποπτος είχε προηγούμενες καταδίκες για παρενόχληση και είχε αποφυλακιστεί υπό όρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τη διαφυγή του στην Κολομβία.

Η κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Κολομβία επισύρει ποινή φυλάκισης 40 έως 50 ετών. Snapshot powered by AI

Ένας Βρετανός γιατρός συνελήφθη για τη δολοφονία μοντέλου, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε ένα διαμέρισμα στην Κολομβία.

Το πτώμα της 36χρονης Ναταλία Βιγιαλμπά Ανγκαρίτα, ανακαλύφθηκε από το προσωπικό καθαρισμού που μπήκε στο διαμέρισμα στην πρωτεύουσα, Μπογκοτά, μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης στις 22 Ιουνίου.

Ανακάλυψαν τα λείψανα του θύματος κρυμμένα μέσα σε μια γκρι βαλίτσα στο μπάνιο, όπου το ντους ήταν ακόμα ανοιχτό, κάτι που εκτιμάται ότι δυσκολεύει το έργο των ιατροδικαστών.

#ATERRADOR ⚠️ Encuentran a mujer sin vida y dentro de una maleta en edificio de Chapinero (Bogotá). Fue identificada como Natalia Villalba Angarita, de 36 años oriunda de Cúcuta, cuyo caso ha conmocionado al norte de la capital por las extrañas circunstancias de su fallecimiento.… pic.twitter.com/J79Z5qaTCD — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 23, 2026

Ο Μάθιου Φόστερ-Σμιθ, 46 ετών, από το Πουλ του Ντόρσετ, μίλησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να διακηρύξει την αθωότητά του, ισχυριζόμενος ότι παρακολουθούσε τον αγώνα της Αγγλίας εναντίον της Κροατίας τη στιγμή του φόνου.

Ωστόσο, η αστυνομία συνέλαβε τον Βρετανό υπήκοο για τη δολοφονία, ο οποίος είχε διαφύγει στο Κίτο του γειτονικού Ισημερινού. Συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κίτο.

Ο Φόστερ-Σμιθ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παρενόχληση, δέθηκε με χειροπέδες χθες το απόγευμα, τοπική ώρα.

Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε στον κολομβιανό Τύπο: «Προσπαθούσε να αγοράσει εισιτήριο για την Ευρώπη και, όπως φαίνεται, εντοπίστηκε μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποίησε από εκεί».

? En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito fue capturado el ciudadano británico Foster Martinson, presunto implicado en el asesinato de la modelo Natalia Villalba en Colombia. Más información. ?? https://t.co/31JthuSNwM pic.twitter.com/V9sN96Fxd5 — La Hora Ecuador (@lahoraecuador) June 27, 2026

Η κατηγορία για ανθρωποκτονία, την οποία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει ο Φόστερ-Σμιθ, επισύρει ποινή φυλάκισης στην Κολομβία από 40 έως 50 έτη.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο καταδικασμένος για παρενόχληση είχε αποφυλακιστεί υπό όρους από φυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, αφού εξέτισε την ποινή του για το δεύτερο αδίκημά του.

Πηγή της Ιντερπόλ ισχυρίστηκε ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε παραβιάσει τις εντολές να διατηρεί τακτική επαφή με την αστυνομία, ως μέρος των όρων αποφυλάκισής του και κατά συνέπεια δεν υπήρχαν περιορισμοί που να τον εμποδίζουν να εισέλθει στην Κολομβία.

Την Πέμπτη, ο Σμιθ σε επικοινωνία του με τη εφημερίδα «The Sun» αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι εκείνο το βράδυ είχε πάει σε ένα ιρλανδικό μπαρ.

Ο Βρετανός γιατρός έστειλε μια φωτογραφία ως απόδειξη ότι βρισκόταν μέσα σε ένα μπαρ, πίνοντας ένα ποτό και τρώγοντας ένα μπέργκερ, ενώ παρακολουθούσε τον Χάρι Κέιν να εκτελεί το πέναλτι στο 9ο λεπτό του αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγώνας της Αγγλίας ξεκίνησε γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα στη Μπογκοτά στις 17 Ιουνίου.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η δολοφονία έλαβε χώρα την επόμενη μέρα, στις 18 Ιουνίου, μεταξύ 11.30 π.μ. και 5.30 μ.μ.

Φαίνεται ότι οι αρχές προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος για να εξακριβώσουν από ποιο μπαρ ο Φόστερ-Σμιθ ισχυρίστηκε ότι παρακολούθησε τον αγώνα Αγγλίας-Κροατίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο Φόστερ-Σμιθ εμφανίστηκε στις κάμερες κλειστού κυκλώματος να φτάνει στο διαμέρισμα στις 17 Ιουνίου και να φεύγει την επόμενη μέρα.

Πληροφορίες θέλουν, το βίντεο να τον δείχνει να μεταφέρει σεντόνια σε ένα δωμάτιο πλυντηρίων εντός του κτιρίου.