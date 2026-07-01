Νιγηρία: Τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους απήγαγαν 37 μαθητές – Τρεις νεκροί από την επίθεση

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα των εξετάσεων σε λύκειο της πολιτείας Μπόρνο, ενώ οι Αρχές αποδίδουν την απαγωγή σε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νιγηρία: Τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους απήγαγαν 37 μαθητές – Τρεις νεκροί από την επίθεση
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική απήγαγαν 37 μαθητές σε λύκειο στην πόλη Λάσα της πολιτείας Μπόρνο κατά τη διάρκεια εξετάσεων.
  • Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός στρατιώτη.
  • Η βορειοανατολική Νιγηρία αντιμετωπίζει τζιχαντιστικές εξεγέρσεις από το 2009, κυρίως από τη Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική.
  • Η περιοχή πλήττεται επίσης από συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές, λεηλασίες και εμπρησμούς, με στενότερους δεσμούς με τζιχαντιστικές οργανώσεις.
  • Η συνεχιζόμενη βία έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση και εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή.
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Αγνοείται η τύχη 37 μαθητών που απήχθησαν τη Δευτέρα από σχολείο στην πόλη Λάσα, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ώρα που έδιναν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις νιγηριανές αρχές, ένοπλοι που φέρονται να ανήκουν στο Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική εισέβαλαν το πρωί σε λύκειο της πολιτείας Μπόρνο και άνοιξαν πυρ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας στρατιώτης, ενώ οι δράστες αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους τους μαθητές.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους ή για το πού κρατούνται.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται από το 2009 στο επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική να εξαπολύουν επιθέσεις στην περιοχή.

Η πολύχρονη σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προκαλώντας βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

Την κατάσταση επιβαρύνουν και οι ένοπλες συμμορίες που δρουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας απαγωγές για λύτρα, λεηλασίες και εμπρησμούς. Οι Αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τους ολοένα στενότερους δεσμούς ορισμένων από αυτές με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

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