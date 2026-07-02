Νότια Αφρική: Λεωφορείο με 78 επιβάτες ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο - Τουλάχιστον 16 νεκροί

Snapshot Λεωφορείο με 78 επιβάτες ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Αφρικής, προκαλώντας τουλάχιστον 16 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έκανε απότομη στροφή για να αποφύγει σύγκρουση με όχημα διανομής και έχασε τον έλεγχο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Worcester, ενώ 43 επιβάτες αρνήθηκαν ιατρική βοήθεια.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο με λεωφορείο στη Νότια Αφρική μέσα σε μία εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προς την επαρχία Eastern Cape της Νότιας Αφρικής εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το λεωφορείο, το οποίο ξεκίνησε από την πόλη του Κέιπ Τάουν και είχε ως προορισμό την πόλη Ιντουτίβα στην επαρχία Eastern Cape, μετέφερε 78 επιβάτες.

«Όπως φαίνεται, το λεωφορείο έστριψε απότομα για να αποφύγει να συγκρουστεί με ένα όχημα διανομής, και έτσι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Διαχείρισης Οδικής Κυκλοφορίας της Νότιας Αφρικής, Σάιμον Ζουάνε.

Δείτε βίντεο:

The bus was on its second trip from South Africa to Malawi. Injured passengers have been taken to a nearby hospital. pic.twitter.com/1Wvk6p9dxa — EWN Reporter (@ewnreporter) July 1, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Worcester, περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από το Κέιπ Τάουν, ενώ τουλάχιστον 43 επιβάτες αρνήθηκαν οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για διευκρινιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε στη Νότια Αφρική αυτή την εβδομάδα. Την Τετάρτη, ένας οδηγός λεωφορείου έχασε την ζωή του στην περιοχή Λιμποπό, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να ανατραπεί.