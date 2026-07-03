Κωνσταντινούπολη: Σάλος με 30χρονη που παρενόχλησε σεξουαλικά δεκάδες άνδρες σε χώρους εργασίας

Snapshot Μία 30χρονη γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη παρενόχλησε σεξουαλικά δεκάδες άνδρες σε διάφορους χώρους εργασίας, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Η 30χρονη συνελήφθη από την αστυνομία της Κωνσταντινούπολης και θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Τα βίντεο με τις πράξεις της γυναίκας κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Η δράση της ήταν εκτεταμένη, καθώς παρενοχλούσε άνδρες σε διάφορα καταστήματα και εργοστάσια, παρά την άρνηση και τις εκκλήσεις των θυμάτων.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι είναι φοιτήτρια και πουλούσε κολόνια, προσπαθώντας να εισέλθει σε καταστήματα πριν αρχίσει τις παρενοχλήσεις. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά πλάνα κατέγραψαν κάμερες κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε χώρους εργασίας στην Κωνσταντινούπολη, από μία 30χρονη η οποία εισερχόταν σε χώρους εργασίας και παρενοχλούσε σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους.

Η 30χρονη Z.E. όπως είναι τα αρχικά της σύμφωνα με τον τουρικό Τύπο, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα παραπεμφθεί σήμερα στο δικαστήριο.

Κλιμάκια της Αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης ανέλαβαν δράση μετά την κυκλοφορία βίντεο σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

"Öpeyim mi bir kere? Çok tahrik oldum"



Ümraniye’de bir kadın, satış yapmak için girdiği dükkanda bir erkeği taciz etmeye çalıştı! pic.twitter.com/9q5xDSEdI6 — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 1, 2026

Στα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, ακούγονται οι άνδρες να της λένε «μην με αγγίζεις, σε παρακαλώ φύγε», όμως εκείνη δεν πτοείται και συνεχίζει να τους θωπεύει, να προσπαθεί να τους φιλήσει και να τους στριμώχνει, προκαλώντας τους αμηχανία και δυσφορία.

Ümraniye’de onlarca erkeği taciz eden kadın gözaltına alındı.



• 30 yaşındaki kadının "Öğrenciyim, kolonya satıyorum." diyerek dükkanlara girmeye çalıştığı ve reddedilince tacize başladığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/Ui5Dmp2Nqm https://t.co/syg4VTcvt1 — Jurnal (@jurnalhabertr) July 3, 2026

Σε άλλο βίντεο ακούγεται να λέει: «Να σε φιλήσω λίγο, με ερέθισες, άσε με να σε φιλήσω...».

Büyük sapkınlık!



İstanbul Ümraniye’de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir erkeği taciz eden kadının, farklı bir esnaf dükkânına giderek başka bir erkeği de taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/EUhXXFRd6V pic.twitter.com/DVQnrm6mxs — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 1, 2026

Σήμερα ήρθαν στη δημοσιότητα κι άλλα πλάνα, που τη δείχνουν να παρενοχλεί τον ιδιοκτήτη ενός κοσμηματοπωλείου στην Κωνσταντινούπολη. Όπως φαίνεται, η δράση της ήταν εκτεταμένη, γεγονός που οδήγησε σε σειρά καταγγελιών κι έτσι οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψή της.

https://www.instagram.com/reel/DaUbsy5DJjc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading