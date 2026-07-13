Βρετανία: Προσοχή στους γλάρους - Κυκλοφορούν «μεθυσμένοι πίνοντας» σμήνη ιπτάμενων μυρμηγκιών

Snapshot Γλάροι σε παράκτιες πόλεις της Βρετανίας εμφανίζονται ζαλισμένοι και προκαλούν κυκλοφοριακό χάος μετά την κατανάλωση ιπτάμενων μυρμηγκιών.

Η Δρ Βιόλα Ρος-Σμιθ από το Βρετανικό Ίδρυμα Ορνιθολογίας εξηγεί ότι το φορμικό οξύ που εκκρίνουν τα μυρμήγκια πιθανώς μεθά τους γλάρους.

Τα ιπτάμενα μυρμήγκια είναι πιο δραστήρια γύρω στα μέσα Ιουλίου, όταν δημιουργούν νέες αποικίες.

Η θεωρία ότι το φορμικό οξύ επηρεάζει τους γλάρους όπως η αιθανόλη στους ανθρώπους χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Το κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για ζαλισμένα πουλιά, αλλά να ζητήσει βοήθεια αν ένα πουλί φαίνεται άρρωστο. Snapshot powered by AI

Μία σοβαρή αναστάτωση έχει προκληθεί σε παράκτιες πόλεις της Βρετανίας, όπου «μεθυσμένοι» γλάροι, παραπατώντας και τρεκλίζοντας έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Η υπόθεση απασχόλησε και ζητήθηκε η γνώμη και η βοήθεια ειδικών, οι οποίοι πρότειναν πως πιθανότερη αιτία αυτής της τρελής συμπεριφοράς των πουλιών είναι η κατανάλωση ιπτάμενων μυρμηγκιών.

Η Δρ Βιόλα Ρος-Σμιθ, από το Βρετανικό Ίδρυμα Ορνιθολογίας, μιλώντας στο ΒΒC, ανέφερε ότι οι γλάροι μεθούν από ένα οξύ που εκκρίνουν οι μυρμήγκια.

Όπως εξήγησε: «Τα μυρμήγκια παράγουν φορμικό οξύ και, επειδή πρόκειται για μια ήπια τοξίνη, οι γλάροι μπορεί να φαίνονται λίγο ζαλισμένοι και να δίνουν την εντύπωση ότι είναι μεθυσμένοι. Η υπόθεση είναι ότι το φορμικό οξύ τους επηρεάζει όπως η αιθανόλη επηρεάζει εμάς.»

Τα ιπτάμενα μυρμήγκια είναι ιδιαίτερα δραστήρια γύρω στα μέσα Ιουλίου — όταν δημιουργούν νέες αποικίες καθώς οι βασίλισσές τους αναδύονται από το έδαφος.

Η Δρ Ρος-Σμιθ είπε: «Προς το παρόν είναι απλώς μια υπόθεση. Πράγματι, βλέπεις ολόκληρα σμήνη γλάρων να περπατούν στο δρόμο και να παραπατούν στο πεζοδρόμιο, εμποδίζοντας τη διέλευση των αυτοκινήτων. Συνήθως είναι τολμηρά πουλιά που δεν φοβούνται τους ανθρώπους. Θα ήθελα πραγματικά κάποιος να ελέγξει αυτή τη θεωρία και να δει αν το φορμικό οξύ μεθάει τους γλάρους».

Η Δρ Ρος-Σμιθ είπε ότι το κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί αν δει ένα ζαλισμένο πουλί, αλλά πρέπει να ζητήσει βοήθεια αν ένας γλάρος φαίνεται άρρωστος.



