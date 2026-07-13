Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί

Το επεισόδιο προκάλεσε πλήθος σχολίων, ενώ το βίντεο δημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον «δράστη»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας Ιρακινός άνδρας μπλόκαρε την κυκλοφορία σε δρόμο του Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, τοποθετώντας ποδήλατο σε διάβαση πεζών.
  • Ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι, επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, επενέβη πετώντας το ποδήλατο και ξυλοκοπώντας τον άνδρα.
  • Ο Μπαρμπόνι δημοσίευσε το βίντεο στα social media και κατηγόρησε τον άνδρα για πρόκληση χάους στην πόλη.
  • Ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε τη βία και τόνισε την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας.
  • Το κόμμα «Futuro Nazionale», στο οποίο ανήκει ο Μπαρμπόνι, υποστηρίζει τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών και συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές.
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Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία, μία αψιμαχία στον δρόμο που κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι, επιχειρηματίας, πρωταθλητής πολεμικών τεχνών και μέλος του κόμματος «Futuro Nazionale» του απόστρατου στρατηγού Ρομπέρτο Βαννάτσι.

Η σκηνή διαδραματίστηκε σε δρόμο στο Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, στην επαρχία του Ασκόλι Πιτσένο, με τον Μπαρμπόνι να ανεβάζει ο ίδιος το βίντεο στα social media.

Σύμφωνα με τα πλάνα ένας άνδρας στέκεται σε μία διάβαση πεζών, εμποδίζοντας την κυκλοφορία, έχοντας τοποθετήσει μέσα στη μέση ένα ποδήλατο.

Λίγο αργότερα εμφανίζεται ο Μπαρμπόνι με ένα παγωτό στο χέρι, ο οποίος πετάει μακριά το ποδήλατο και ξεκινά μια διαμάχη με τον περαστικό. Μετά από μερικά λεπτά διαμάχης, η κατάσταση εκτροχιάζεται, με τον περαστικό να αρχίζει να υψώνει τη φωνή του, εμφανώς ταραγμένος.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο Μπαρμπόνι ορμά πάνω του, τον ρίχνει στο έδαφος και τον χτυπά με γροθιές, πριν τον σηκώσει και τον πετάξει στην άκρη του δρόμου.



Ο Μπαρμπόνι στη δημοσίευση εξηγεί την αντίδρασή του. «Αυτός ο Ιρακινός βασανίζει την πόλη εδώ και μήνες και σε μόλις 24 ώρες προκάλεσε το απόλυτο χάος», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε μπλοκάρει την κυκλοφορία για αρκετά λεπτά.

Σχετικά με το περιστατικό, παρενέβη ο δήμαρχος του Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, Νικόλα Μοτσόνι, ο οποίος καταδίκασε τη χρήση βίας. «Η αυτοδικία δεν είναι ο σωστός δρόμος, αποστασιοποιούμαστε από αυτού του είδους τις πράξεις. Κάθε μέρα, μαζί με τις αρμόδιες αρχές, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την τάξη. Για να επιτύχουμε αποτελέσματα, πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της νομιμότητας», δήλωσε ο δήμαρχος.

Το «Futuro Nazionale» είναι νεοσυσταθέν κόμμα, κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές και τάσσεται μεταξύ άλλων υπέρ του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών

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