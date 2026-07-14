Η αστροναύτης γιορτάζει 150 ημέρες στο διάστημα με ένα μοναδικό βίντεο της γης τη νύχτα

Σε αυτή την εικόνα από βίντεο που παρέχει η NASA, η Γαλλίδα Sophie Adenot, ο Ρώσος Andrei Fedyaev και οι Αμερικανοί Jessica Meir και Jack Hathaway χαιρετούν τους συναδέλφους τους κατά την είσοδό τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Snapshot Η αστροναύτης Sophie Adenot γιόρτασε 150 ημέρες στο διάστημα με βίντεο που δείχνει τη Γη τη νύχτα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η καταγραφή έγινε κατά την 2326η τροχιά του ISS και παρουσιάζει το φυσικό και τεχνητό φως της Γης.

Η Adenot βρίσκεται στον ISS από τον Φεβρουάριο του 2026 στο πλαίσιο της επιστημονικής αποστολής Epsilon, όπου διεξάγει ιατρικά, βιολογικά και τεχνολογικά πειράματα.

Είναι η δεύτερη γυναίκα Γαλλίδα αστροναύτης που πραγματοποιεί πτήση στον ISS μετά την Claudie Haigneré πριν 25 χρόνια.

Το πρόγραμμα της αποστολής της διαρκεί εννέα μήνες και περιλαμβάνει σημαντικές μελέτες για το πλήρωμα του ISS. Snapshot powered by AI

Η Γαλλίδα αστροναύτης Sophie Adenot δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τα νυχτερινά τοπία του πλανήτη μας.

Η καταγραφή έγινε κατά τη διάρκεια της 2326ης τροχιάς του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού γύρω από τη Γη.

Η αστροναύτης σημείωσε ότι η θέα του πλανήτη, που αστράφτει με συνδυασμό φυσικού και τεχνητού φωτός, είναι ένα από τα αγαπημένα της αξιοθέατα σε όλη τη διάρκεια της διαστημικής αποστολής.

Όπως αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Sophie Adenot έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Φεβρουάριο του 2026 στο πλαίσιο της μακροχρόνιας επιστημονικής αποστολής Epsilon.

Μέχρι σήμερα, έχει περάσει ακριβώς 150 ημέρες σε μηδενική βαρύτητα, πραγματοποιώντας πολυάριθμα ιατρικά, βιολογικά και τεχνολογικά πειράματα στην ευρωπαϊκή εργαστηριακή μονάδα Columbus.

Η Γαλλίδα ερευνήτρια έγινε η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της χώρας της που πραγματοποίησε διαστημική πτήση στον ISS μετά την Claudie Haigneré, η οποία επισκέφθηκε τον σταθμό πριν από 25 χρόνια.

Το πρόγραμμα πτήσης της Sophie Adenot έχει σχεδιαστεί για εννέα μήνες και το πλήρωμα έχει μια σειρά από σημαντικές μελέτες μπροστά του.

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