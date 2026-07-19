ΗΠΑ: Ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο  

Snapshot Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συναντήθηκε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Η επίσκεψη του Αούν στις ΗΠΑ είναι η πρώτη προεδρική επίσκεψη Λιβανέζου μετά το 2009.

Ο Αούν θα έχει επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη στον Λευκό Οίκο.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην κατάσταση στον Λίβανο, την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος βρίσκεται από χθες Σάββατο στις ΗΠΑ, ανέφερε ένα στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη, κατά την οποία ο Αούν θα έχει συνομιλίες και με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Λιβανέζος πρόεδρος στις ΗΠΑ μετά από εκείνη του Μισέλ Σλιμάν το 2009, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Την περίοδο αυτή οι αρχές του Λιβάνου διαπραγματεύονται με το Ισραήλ την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τις ζώνες που κατέλαβε στον νότιο Λίβανο μετά την έναρξη του δευτέρου πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Εκτός από την «αμερικανολιβανέζικη σύνοδο κορυφής» που θα γίνει στον Λευκό Οίκο, ο Ζοζέφ Αούν θα μιλήσει και με πολλούς άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους για την κατάσταση στον Λίβανο και θα συζητήσει μέτρα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ανέφερε χθες η λιβανέζικη προεδρία στην ανακοίνωσή της. Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.