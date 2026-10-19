Σθεναρή στήριξη της Ρωσίας: Από την Τεχεράνη ο Λαβρόφ δεσμεύτηκε στην στρατηγική σχέση με το Ιράν

Ο Λαβρόφ έφτασε στην ιρανική πρωτεύουσα το απόγευμα της Δευτέρας, στο πλαίσιο της πρώτης του επίσκεψης στο Ιράν από τον Φεβρουάριο του 2025

Εύη Απολλωνάτου

Σθεναρή στήριξη της Ρωσίας: Από την Τεχεράνη ο Λαβρόφ δεσμεύτηκε στην στρατηγική σχέση με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ρωσίας στη 20ετή στρατηγική εταιρική σχέση με το Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Τεχεράνη.
  • Συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν και οι ιρανοαμερικανικές διαπραγματεύσεις, με τη Μόσχα να παίζει ρόλο μεσολαβητή.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την έναρξη της επίθεσης κατά του Ιράν και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα ξεχάσει αυτή την ενέργεια.
  • Συμφωνήθηκε ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή πρέπει να επιλυθούν μέσω διπλωματίας, ενώ επισημάνθηκε η ισραηλινο-αμερικανική επιθετικότητα ως αιτία για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου, εκφράζοντας κοινές θέσεις με το Ιράν για την περιοχή.
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Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ ο οποίος συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί και επαναβεβαίωσε την δέσμευση στην στρατηγική εταιρική σχέση Ρωσίας – Ιράν. Παράλληλα συζητήθηκαν προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν καθώς η Μόσχα έχει αναλάβει τις τελευταίες εβδομάδες μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Λαβρόφ έφτασε στην ιρανική πρωτεύουσα το απόγευμα της Δευτέρας, στο πλαίσιο της πρώτης του επίσκεψης στο Ιράν από τον Φεβρουάριο του 2025. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ότι η Μόσχα δεσμεύεται στην 20ετή συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ιράν, η οποία τέθηκε επίσημα σε ισχύ στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Από την πλευρά του ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι συζητήθηκαν όλα τα περιφερειακά ζητήματα. «Όσον αφορά τον Κόλπο και τη Δυτική Ασία, έχουμε πραγματοποιήσει συνομιλίες, καθώς και για την Ουκρανία και τις ιρανοαμερικανικές διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

«Ο κόσμος θα θυμάται την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν»

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν αυτή που ξεκίνησαν την επίθεση στο Ιράν, χωρίς η Τεχεράνη «να έχει κάνει τίποτα κακό». «Η διεθνής κοινότητα δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό», είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Επιπλέον σημείωσε ότι αποδείχθηκε λάθος η αντίληψη των Αμερικανών ότι το Ιράν ήταν αδύναμο και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι έκανε λανθασμένους υπολογισμούς όταν ξεκίνησε τον πόλεμο. «Πίστευαν ότι το Ιράν ήταν αδύναμο. Ξεκίνησαν την επιθετική ενέργεια, αλλά τώρα, μετά από οκτώ μήνες, βρίσκονται σε αυτή τη θέση», ανέφερε ο Αραγτσί.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ μίλησε και για την Ευρώπη και τόνισε ότι «υποφέρει εξαιτίας των λανθασμένων πολιτικών της». «Η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει καλά τα μάτια της, διότι, όπως και η Αμερική, κάνει κάποια λάθη στους υπολογισμούς της. Υποφέρουν. Ορισμένες από τις συνέπειες οφείλονται στις λανθασμένες πολιτικές τους», σημείωσε ο Αραγτσί.

Και συνέχισε: «Αυτές είναι η αιτία πίσω από τόσους πολέμους... Οι λανθασμένες πολιτικές τους έχουν παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσω της μονομερούς υποστήριξής τους προς τη σιωνιστική οντότητα, μιας υποστήριξης που δεν δικαιολογείται, αυτό έχει οδηγήσει στη δολοφονία πάνω από 80.000 Παλαιστινίων».

Τα Στενά του Ορμούζ και οι τιμές ενέργειας

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και ότι όλα πρέπει να διευθετηθούν μέσω της διπλωματίας και των πολιτικών διαύλων.

«Ό,τι συμβαίνει στην Υεμένη και στο Λίβανο, καθώς και η γενοκτονία στην Παλαιστίνη» πρέπει να σταματήσουν, πρόσθεσε ο Αραγτσί, ο οποίος έκανε λόγο για «επικίνδυνη επέκταση» του Ισραήλ.Παράλληλα για τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο ο Αραγτσί ανέφερε ότι η έλλειψη ασφάλειας «οφείλεται στην ισραηλινο-αμερικανική επιθετικότητα».

Από την πλευρά του ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για τη διακύμανση των τιμών της ενέργειας και πρόσθεσε ότι η χώρα πρέπει να σχεδιάσει την ενεργειακή της στρατηγική με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ο Λαβρόφ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν και η Ρωσία συμφωνούν ως προς την επίτευξη των ίδιων στόχων για τον Λίβανο, τμήματα του οποίου βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

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