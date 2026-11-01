Καναδάς: Το Κεμπέκ θα απαγορεύσει τουρμπάνια και των νικάμπ, στα δημοτικά σχολεία

Το αυτονομιστικό Parti Québécois ανέλαβε την εξουσία στις επαρχιακές εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο και η απαγόρευση εμφανών θρησκευτικών ενδυμάτων από τους μαθητές αποτελούσε μέρος του προεκλογικού του προγράμματος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Καναδάς: Το Κεμπέκ θα απαγορεύσει τουρμπάνια και των νικάμπ, στα δημοτικά σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση του Κεμπέκ θα απαγορεύσει τη χρήση θρησκευτικών ενδυμάτων, όπως τουρμπάνια και νικάμπ, στα δημοτικά σχολεία.
  • Η απαγόρευση αποτελεί συνέχεια προηγούμενων περιορισμών στη θρησκευτική έκφραση που ξεκίνησαν το 2019 και επεκτάθηκαν σε δημόσια ιδρύματα και παιδικούς σταθμούς.
  • Το Κεμπέκ δικαιολογεί την απαγόρευση ως μέρος της προεκλογικής πολιτικής του Parti Québécois για κοσμικότητα.
  • Οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών και θρησκευτικές κοινότητες εκφράζουν ανησυχίες για παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και τον αποκλεισμό των θρησκευτικών μειονοτήτων.
  • Οι διευθυντές σχολείων προειδοποιούν ότι η απαγόρευση μπορεί να βλάψει τις σχέσεις μεταξύ σχολείων και οικογενειών και να στοχοποιήσει αδικαιολόγητα τα παιδιά.
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Η νέα κυβέρνηση της καναδικής επαρχίας του Κεμπέκ ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει κάθε είδους θρησκευτικά ενδύματα, συμπεριλαμβανομένων των τουρμπανιών και των νικάμπ, στα δημοτικά σχολεία, σε μια κίνηση που προσθέτει περιορισμούς σε εκείνους που ήδη ισχύουν.

«Δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση. Γι’ αυτό εκλεγήκαμε», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Ζοέλ Αρσενό, όταν ρωτήθηκε αν το κόμμα του θα παραμείνει σταθερό στην προεκλογική του υπόσχεση να απαγορεύσει στους μαθητές του δημοτικού να φορούν θρησκευτικά σύμβολα στα σχολεία.

Το αυτονομιστικό Parti Québécois ανέλαβε την εξουσία στις επαρχιακές εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο και η απαγόρευση εμφανών θρησκευτικών ενδυμάτων από τους μαθητές αποτελούσε μέρος του προεκλογικού του προγράμματος.

Η απαγόρευση αυτή βασίζεται σε περαιτέρω περιορισμούς που θεσπίστηκαν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους υπό την προηγούμενη κυβέρνηση της Coalition Avenir Québec (CAQ). Η απαγόρευση αυτή αφορούσε στη θρησκευτική πρακτική στα δημόσια πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά ιδρύματα που επιδοτούνται από την κυβέρνηση, ακόμη και στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανέφερε τότε η εφημερίδα «Gazette».

Απαγορεύει επίσης τις συλλογικές θρησκευτικές πρακτικές στους δρόμους ή στα πάρκα. Η διαδικασία απαγόρευσης της θρησκευτικής ενδυμασίας σε δημόσιους χώρους ξεκίνησε το 2019 υπό την κυβέρνηση του CAQ. Ο νόμος περί κοσμικότητας απαγόρευε σε ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων να φέρουν ορατό σύμβολο πίστης, όπως το τουρμπάνι των Σιχ ή το χιτζάμπ των μουσουλμάνων γυναικών.

Σε δήλωσή της, η Anaïs Bussières McNicoll, εκπρόσωπος του Κεμπέκ και Διευθύντρια Θεμελιωδών Ελευθεριών στην Καναδική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (CCLA), ανέφερε ότι το Κεμπέκ «επέκτεινε σταδιακά τους περιορισμούς στη θρησκευτική έκφραση».

«Για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια λύση που αναζητά ένα πρόβλημα. Και αυτή τη φορά, η κυβέρνηση του Κεμπέκ στοχεύει τα παιδιά, στέλνοντας ένα μήνυμα αποκλεισμού και απόρριψης της διαφορετικότητας σε κάθε μαθητή δημοτικού σχολείου», δήλωσε η McNicoll.

Σε δήλωσή του, το Εθνικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων του Κεμπέκ (CNQM) ανέφερε ότι η ανακοίνωση του Αρσενό «έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία, την ίση πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση και τη θέση των θρησκευτικών μειονοτήτων στην κοινωνία του Κεμπέκ».

Οι διευθυντές των σχολείων προειδοποίησαν επίσης ότι μια τέτοια απαγόρευση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις σχέσεις μεταξύ σχολείων και οικογενειών και ότι η στοχοποίηση των παιδιών δεν αποτελεί θεμιτό στόχο δημόσιας πολιτικής, σύμφωνα με τη δήλωση.

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