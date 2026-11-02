Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

Snapshot Ο πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Μπραντ Μπίλερ επισημαίνει ότι η ανίχνευση ψεμάτων στηρίζεται περισσότερο στον τρόπο έκφρασης και τη διατύπωση παρά στη γλώσσα του σώματος.

Το σύστημα LIARS του Μπίλερ περιλαμβάνει πέντε σημεία ελέγχου για ψέματα: καθυστέρηση, ασυμφωνία λόγων και τόνου, αποφυγή, αντίσταση και αλλαγή φωνητικής έντασης.

Η καθυστέρηση στην απάντηση και η αλλαγή στην τονικότητα της φωνής θεωρούνται ισχυρά σημάδια ψέματος.

Η γλώσσα του σώματος δεν είναι αξιόπιστη ένδειξη ψεύδους, καθώς οι ψεύτες συχνά διατηρούν καλύτερη οπτική επαφή από τους αληθείς.

Τα τεστ ανίχνευσης ψεύδους μετρούν το άγχος μέσω φυσιολογικών αντιδράσεων και δεν ανιχνεύουν άμεσα τα ψέματα, αλλά παραμένουν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια εξειδικευμένων εξεταστών. Snapshot powered by AI

Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος προκειμένου να καταλάβουμε ότι κάποιος λέει ψέματα. Το κόλπο αποκάλυψε ο πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε αναλάβει την προστασία Αμερικανών προέδρων για 25 χρόνια και κατέχει μεγάλη εμπειρία στους ανιχνευτές ψεύδους.

Ο Μπραντ Μπίλερ, ο οποίος θεωρείται ειδικός σε συνεντεύξεις, ανακρίσεις και τεστ με ανιχνευτή ψεύδους, δήλωσε ότι είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε την εξαπάτηση όταν εστιάσουμε στην διατύπωση των φράσεων και τον τρόπο έκφρασης κάποιου παρά στην γλώσσα του σώματος.

Ο Μπίλερ εξήγησε ότι η αλήθεια είναι κάτι που εκφράζεται ομαλά. Αυτός που μιλάει όταν λέει την αλήθεια μπορεί να γυρίσει πίσω σε αυτά που λέει ή να προχωρήσει μπροστά στην ιστορία με φυσικό τρόπο. Όταν η ιστορία που λέει είναι επινοημένη, όμως, δεν έχει αυτή την φυσική έκφραση στον τρόπο που μιλάει. «Το πρόβλημα είναι ότι, όταν πρόκειται για μια επινοημένη ιστορία, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να «γυρίσουν πίσω» ή να «προχωρήσουν μπροστά», να σκεφτούν ποιες ήταν οι μυρωδιές, ποια ήταν τα συναισθήματά τους, επειδή πρόκειται για μια κατασκευασμένη κατάσταση», ανέφερε ο Μπίλερ.

Γι' αυτό έφτιαξε ένα απλό σύστημα που μπορεί να εντοπίσει τα προβληματικά σημεία στην ιστορία κάποιου, το οποίο ονομάστηκε εύστοχα LIARS (σ.σ. Ψεύτες). Το ακρωνύμιο αυτό σημαίνει «Latency» (καθυστέρηση), δηλαδή μια μακρά παύση πριν από την απάντηση, «Incongruence» (ασυμφωνία), όταν οι λέξεις δεν ταιριάζουν με τον τόνο ή τη γλώσσα του σώματος κάποιου, και «Avoidance» (αποφυγή), όταν κάποιος αποφεύγει την πραγματική ερώτηση χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «συνήθως» ή «κανονικά».

Ο Μπραντ Μπίλερ

Τα τελευταία στοιχεία του συστήματος του Μπίλερ είναι η «Αντίσταση» (Resistance), όταν ο ψεύτης προσβάλλεται και στρέφει την ερώτηση πίσω σε εσάς, και η «Αλλαγή φωνητικής έντασης» (Shifting vocal inflection), όταν ο τόνος της απάντησης ανεβαίνει και ακούγεται σχεδόν σαν ερώτηση.

Το πιο ισχυρό και γρήγορο σημάδι που δείχνει ότι κάποιος λέει ψέματα, σύμφωνα με τον Μπίλερ, είναι η τοποθέτηση της φωνής του. Επεσήμανε ότι κάποιος μπορεί να απαντά με καθυστέρηση ή σε υψηλό τόνο όταν λέει «όχι» ή να κουνάει το κεφάλι του με τρόπο που δεν ταιριάζει με τα λόγια του.

Ο Μπίλερ πρόσθεσε ότι οι σαφείς, ξεκάθαρες ερωτήσεις πρέπει να λαμβάνουν σταθερές, γρήγορες απαντήσεις, όχι «αόριστες». Ωστόσο, τόνισε ότι αυτά τα «σημάδια» στο σύστημα LIARS μοιάζουν περισσότερο με κίτρινες ή πορτοκαλί προειδοποιητικές ενδείξεις που δείχνουν ότι κάποιος κρύβει την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να βλέπει αυτά τα σημάδια με προσοχή και να μην κατηγορεί αμέσως τον συνομιλητή του ότι λέει ψέματα.

Επίσης ο πρώην πράκτορας επιμένει ότι η γλώσσα του σώματος είναι στην πραγματικότητα ένας κακός τρόπος για να ξεχωρίσει κανείς τις ψευδείς δηλώσεις, καθώς συχνά οι ψεύτες έχουν καλύτερη οπτική επαφή από ό,τι οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια.

Οι δεξιότητες του Μπίλερ αναπτύχθηκαν σε μία χρονική περίοδο 25 ετών όταν εργάστηκε για τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Διεξήγαγε ομοσπονδιακές έρευνες, αξιολογήσεις αξιοπιστίας, ανακριτικές συνεντεύξεις και επιχειρήσεις προστασίας για τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 12ης Ιουνίου 2007, φοιτητές μαθαίνουν να διεξάγουν εξετάσεις σε ανιχνευτή ψεύδους στο Ινστιτούτο Πολυγράφου της Λατινικής Αμερικής στη Μπογκοτά της Κολομβίας. AP

Θα σου πουν την αλήθεια για ένα σοβαρό έγκλημα αν δεν τους κρίνεις

Εργάστηκε για σχεδόν 17 χρόνια ως εξεταστής σε τεστ ανιχνευτή ψεύδους και έχει περισσότερα τεστ σε υποθέσεις ποινικού δικαίου από οποιονδήποτε άλλο πράκτορα στην ιστορία της Μυστικής Υπηρεσίας.

Από την εμπειρία του στη σύλληψη υπόπτων εγκληματιών, ο Μπίλερ είπε ότι οι άνθρωποι θα σου πουν γρήγορα την αλήθεια αν αποφύγεις να δώσεις την εντύπωση ότι κρίνεις τις απαντήσεις τους ακόμα και αν έχουν μόλις διαπράξει ένα σοβαρό έγκλημα.

«Απλώς αφιέρωνα χρόνο για να ακούω τους ανθρώπους. Και τότε έμαθα ότι αν αφήσεις τους ανθρώπους να σε διδάξουν και δεν τους κρίνεις, θα σου πουν τα πάντα. Τα πάντα. Πραγματικά θα το κάνουν», είπε σε συνέντευξη στο LADbible ο Μπίλερ.

Ο Μπραντ Μπίλερ

Παρά την πρωτοφανή εμπειρία του με τις συσκευές ανίχνευσης ψεύδους ο Μπίλερ εξήγησε ότι στην πραγματικότητα αυτό που καταγράφουν δεν είναι τα ψέματα. Ουσιαστικά μετρούν το άγχος και λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή, η εφίδρωση και η ροή του αίματος ενός ατόμου.

Ο Μπίλερ ανέφερε ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν τον ανιχνευτή ψεύδους αλλάζοντας τις σωματικές τους αντιδράσεις. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι στους ανιχνευτές είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν ποιες ενδείξεις είναι φυσιολογικές και ποιες μη φυσιολογικές.Κατά την άποψή του όσοι υποστηρίζουν ότι τα τεστ ανίχνευσης ψεύδους είτε είναι άχρηστα είτε είναι τέλεια κάνουν λάθος. Ο Μπίλερ τόνισε ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των εξεταστών.