Μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε απώλεια 100 εκ. ευρώ

Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι χάκερς έκλεψαν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ (112,61 εκατομμύρια δολάρια) σε μια κυβερνοληστεία και ότι καταβάλλει προσπάθειες για την ανάκτηση των χρημάτων, σε μια σπάνια περίπτωση όπου κυβερνοεγκληματίες κατάφεραν να κλέψουν χρήματα από μια μεγάλη τράπεζα.

Η κυβερνοεπίθεση, η οποία έγινε γνωστή την Τετάρτη, έρχεται σε συνέχεια της κλοπής την περασμένη εβδομάδα 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγει νέα καρτέλα σε κρυπτονόμισμα από την Binance και ενός κύματος κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν ψυγεία συνδεδεμένα στο διαδίκτυο στην Ευρώπη. Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για την κλοπή.