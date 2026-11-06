Κίνα: Μόλις έπνιξε μία γυναίκα, και πήδηξε από το παράθυρο για να διαφύγει - Ανατριχιαστικά πλάνα

Snapshot Ένας άνδρας στην πόλη Ruian της Κίνας επιχείρησε να βιάσει μία γυναίκα και στη συνέχεια την έπνιξε με τα χέρια του.

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας από παράθυρο διαμερίσματος σε μεγάλο ύψος.

Γείτονες αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον σώσουν, ο άνδρας έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε.

Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο με πολύ σκληρές εικόνες. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο, ιδιαίτερα σκληρό στην Κίνα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στις 6 Νοεμβρίου, στο κτίριο Hengsheng της πόλης Ruian, στην επαρχία Zhejiang, ένας άνδρας αποπειράθηκε να βιάσει μία γυναίκα. Όταν δεν τα κατάφερε, την έπνιξε με τα χέρια του και προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο του διαμερίσματος που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος.

Όμως το έγκλημά του έγινε αντιληπτό από γείτονες οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική. Στα πλάνα που έχουν καταγραφεί φαίνεται ο άνδρας κρεμασμένος από το παράθυρο, με τους διασώστες να παλεύουν να τον τραβήξουν πάνω.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, δεν τα κατάφεραν με τον άνδρα να βουτάει στο κενό και να χάνει τη ζωή του.

Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες