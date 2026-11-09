«Πιστεύει κανείς ότι ήταν δίκαιες;»: Ο Τραμπ αμφισβητεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

Με νέα του ανάρτηση στα social media ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη διαφάνεια των ενδιάμεσων εκλογών που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της πρόωρης ψηφοφορίας αλλά και τη χρήση μηχανών όπου οι εκλογείς καταχωρούν την προτίμησή τους χωρίς ψηφοδέλτια.

Αφού αρχικά είχε δηλώσει ότι θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών — στις οποίες οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν δεκάδες έδρες και απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου —, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει τις αβάσιμες καταγγελίες περί «στημένων εκλογών» και αμφισβητεί τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων

«Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι αυτές οι "εκλογές" ήταν δίκαιες; Πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω; Ορισμένες καταχωρήσεις ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες, που ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι πήγαν να ψηφίσουν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Στη συνέχεια επανέλαβε τις αβάσιμες κατηγορίες του ότι οι μηχανές ψηφοφορίας είναι αναξιόπιστες. «Όλα εξαρτώνται από τις μηχανές, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τον ψηφοφόρο», κατέληξε ο Τραμπ.

Η νέα του ανάρτηση έρχεται σε μεγάλη αντιπαράθεση με όσα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του «ανυπομονεί» να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, καθώς αυτοί προετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Πιθανότατα θα βρούμε μια λύση», είχε πει στους New York Times, τονίζοντας ότι είναι «απολύτως πρόθυμος» να αποδεχτεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.