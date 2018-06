Κίνα: Έξι νεκροί από τις βροχοπτώσεις στην επαρχία Γκουιτζόου - Σπίτια γκρεμίζονται (vids)

Τους τελευταίους δύο μήνες κάτοικοι 67 κομητειών, πόλεων και περιοχών επηρεάστηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες ενώ περίπου 320.000 στρέμματα με καλλιέργειες και τουλάχιστον 900 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι οικονομικές ζημιές υπερβαίνουν τα 748 εκατ. γιουάν (114 εκατ. δολάρια).

Floods in southwest China have forced the evacuation of people after scores of houses collapsed in the inclement weather pic.twitter.com/92VSuXzeQr

Οι κρατικοί φορείς χορήγησαν 9,6 εκατ. γιουάν για την αντιμετώπιση των καταστροφών σε 29 πληγείσες κομητείες. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για προσωρινή απομάκρυνση των κατοίκων, για τα έξοδα διαμονής τους, για την ανακατασκευή των σπιτιών και για βοήθεια προς τις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με το τμήμα επαρχιακών πολιτικών υποθέσεων.

Από τις έντονες βροχοπτώσεις φούσκωσαν τα νερά των ποταμών με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις, αλλά και ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων.

Rescuers risk their lives to save a couple who was caught in the middle of flood in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on June 23. Heavy rains are expected for most parts of the country in the following days. pic.twitter.com/kZ9GuSIjto