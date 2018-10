Μία γυναίκα νεκρή και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Κεντάκι (vid+pics)

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Jeffersontown, σε ένα κατάστημα της εταιρείας Kroger.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, δύο άντρες άνοιξαν πυρ ο ένας στον άλλον, με συνέπεια να τραυματιστούν, ενώ από τις σφαίρες τραυματίστηκε θανάσιμα και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε στη μέση.

H αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο, ενώ αναζητά επίσης ένα παιδί 12 ετών το οποίο έφυγε τρέχοντας από το σημείο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πώς εμπλέκεται στην υπόθεση.

