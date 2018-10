Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Λος Άντζελες: Αναφορές για τραυματίες (vid)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες και στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με το sputnik.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, θαμώνες άρχισαν να βγαίνουν απο το κλαμπ και να τρέχουν στους δρόμους για να σωθούν.

Δείτε το βίντεο από το σημείο:

A shooting occurred early Monday morning at a popular downtown Riverside nightclub “Sevilla Nightclub”.



Guest attending the club took to the streets on social media upset and outraged about the incident. Two patients were transported to nearby hospitals. @rmgnews pic.twitter.com/GrzeQHysHx