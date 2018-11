Συναγερμός στη Γαλλία: Κατέρρευσαν κτήρια στη Μασσαλία (Pics+Vid)

Σύμφωνα με tweet που εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Προβηγκίας - Κοτ ντ' Αζυρ και Άλπεων, η κατάρρευση των κτηρίων σημειώθηκε στην οδό Aubagne, στην «καρδιά» της Μασσαλίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο τραυματίες.

#marseille building collapse this morning lays bare the cities misguided urbanism - spending millions refurbing public squares while substandard housing is the norm for many pic.twitter.com/fVsAvIoFjA