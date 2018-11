Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ένας... νεκρός ιδιοκτήτης οίκων ανοχής κέρδισε την έδρα στη Νεβάδα! (vids)

Ο Ντένις Χοφ εξελέγη λοιπόν σήμερα (07/11) στο τοπικό κοινοβούλιο της Νεβάδας, παρά το γεγονός ότι έχει αποχαιρετήσει το μάταιο τούτο κόσμο εδώ και έναν μήνα.

Ο Χοφ, ο οποίος στηριζόταν από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και τους χριστιανούς ευαγγελικούς, κατατρόπωσε τη Δημοκρατική υποψήφια, την – αν και… ζωντανή - εκπαιδευτικό Λίζια Ρομάνοφ, συγκεντρώνοντας ποσοστό 68%.

Ο εκπρόσωπος της Ρομάνοφ δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει την ήττα της από έναν πεθαμένο.

The only thing that could make Dennis’ win any better is if the final vote total comes out to “69” percent! pic.twitter.com/cVURA3dDh8

Ο Ντένις Χοφ αυτοπροσδιοριζόταν ως «Αμερικανός μαστροπός», καθώς ήταν ιδιοκτήτης ενός κλαμπ στριπτίζ, επτά οίκων ανοχής, εστιατορίων και βενζινάδικων. Επίσης, ήταν γνωστός ως ο συγγραφέας της μπεστ σέλερ αυτοβιογραφίας, με τίτλο «Η Τέχνη του Νταβατζή», ωστόσο με την είσοδο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έκανε «άνοιγμα» στην πολιτική

Συνήθιζε επίσης να αποκαλεί τον εαυτό του «ο Τραμπ του Πάρχαμπ», από την πόλη όπου ζούσε, στη Νεβάδα. Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο πρακτορείο Reuters τον περασμένο Ιούνιο, υποστήριζε μάλιστα ότι είχε πολλά κοινά με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο εκλογικός νόμος της Νεβάδας επιτρέπει να διατηρηθεί η υποψηφιότητα κάποιου ακόμα και μετά τον θάνατό του. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα ορίσει τώρα τον αντικαταστάτη του Χοφ στο κοινοβούλιο της Πολιτείας.

Here's the polling notice in Pahrump today informing voters that GOP Assembly candidate Dennis Hof is deceased but still appears on the ballot. If Hof wins, county commissions from the 3 counties that the district covers will appoint a replacement from the same party #nvleg pic.twitter.com/p8mjPBIwzz