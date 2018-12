Κώδωνας κινδύνου: Οι ΗΠΑ παραδίδουν τη Συρία στα «αρπακτικά» του ISIS και της Τουρκίας

«Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στην αντιτρομοκρατική εκστρατεία» κατά του ISIS. «Θα δώσει στην τρομοκρατία ... μία ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να εξαπολύσει νέα εκστρατεία στη περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, στο πλευρό του διεθνούς συνασπισμού, συνεχίζουν την μάχη κατά των τζιχαντιστών στους τελευταίους θύλακες που έχουν στην κατοχή τους στην ανατολική Συρία.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

Οι Κούρδοι της βόρειας Συρίας τελούν υπό τη απειλή νέας στρατιωτικής επίθεσης της Τουρκίας, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε να απαλλαγεί από τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) της ραχοκοκκαλιάς των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.

Η μονομερής αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών από τη Συρία μπορεί να επιφέρει πλήγμα στη μάχη κατά της οργάνωσης ISIS και «να θέσει σε κίνδυνο τις επιτυχίες που έχουν καταγραφεί» εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης, εκτίμησε σήμερα η γερμανική διπλωματία.

«Δεν είμαστε οι μόνοι που εκπλαγήκαμε από την αιφνίδια αλλαγή πολιτικής εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς. Το ISIS υποχώρησε όμως η απειλή παραμένει», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, η χώρα του οποίου συμμετέχει στις προσπάθειες ενός διεθνούς συνασπισμού που πολεμά τους τζιχαντιστές στη Συρία.

«Υπάρχει ο κίνδυνος οι συνέπειες της απόφασης αυτής να πλήξουν τη μάχη μας εναντίον του ISIS», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως η ισλαμική οργάνωση «εξακολουθεί να είναι ενεργή στην ανατολική Συρία». «Η μάχη κατά του ISIS αποφασίζεται μακροπρόθεσμα στρατιωτικά αλλά και πολιτικά», σύμφωνα με τον Μάας ο οποίος προέβαλε την [ανάγκη για] «ασφάλεια και πολιτική τάξη» προκειμένου να σταθεροποιηθεί η Συρία.





Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασής του να κηρύξει τη νίκη εναντίον του ISIS και να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Συρία.

Με μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, o Τραμπ είπε πως εκπληρώνει μια υπόσχεση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 να εγκαταλείψει την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τη δουλειά άλλων χωρών, περιλαμβανομένης της Ρωσίας και του Ιράν, με ελάχιστα ως αντάλλαγμα και είναι «καιρός για άλλους να πολεμήσουν τελικά», έγραψε.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA