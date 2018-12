Βίντεο – σοκ από συναυλία στην Ινδονησία: Η στιγμή που το τσουνάμι «καταπίνει» τραγουδιστή και κοινό

Η ορμή των κυμάτων του τσουνάμι, που προκλήθηκε μετά την έκρηξη ηφαιστείου, ήταν τόσο δυνατή που παρέσυρε ανθρώπους και σπίτια.

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που έρχεται από συναυλία του συγκροτήματος Seventeen, τη στιγμή που «χτυπά» το φονικό τσουνάμι. Τα κύματα παρασύρουν ολόκληρη την σκηνή, το συγκρότημα αλλά και το κοινό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Seventeen, που βρίσκονταν στη σκηνή την επίμαχη στιγμή, κάνει έκκληση μέσω instagram ώστε να βρεθεί η σύζυγός του και δύο μέλη του συγκροτήματος που αγνοούνται.

Δείτε το βίντεο - σοκ:

