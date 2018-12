Ανακοίνωση – «βόμβα» από τον Τραμπ: Κλείνω τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό

Με ανάρτησή του στο twitter, o Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τονίζει: «Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε τα νότια σύνορα αν οι Δημοκρατικοί, που κωλυσιεργούν, δεν μας δώσουν τα χρήματα να ολοκληρώσουμε το τείχος και να αλλάξουμε τους ανόητους μεταναστευτικούς νόμος που έχουν φορτωθεί στη χώρα μας».

Η άρνηση του Κογκρέσου να εγκρίνει τον προϋπολογισμό – λόγω του συγκεκριμένου κονδυλίου – έχει οδηγήσει σε παύση των λειτουργιών του αμερικάνικου ομοσπονδιακού κράτους. Λόγω αυτού, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται χωρίς να πληρώνονται ή έχουν τεθεί σε αναγκαστική αργία.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border......