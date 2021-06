Ντοκιμαντέρ της DW: Μελλοντικοί πόλεμοι και αποτροπή τους- Η απειλή των αυτόνομων όπλων

«Είμαστε ακριβώς στη μέση της. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία έχουμε να κάνουμε… ο κόσμος πρέπει να ενδιαφερθεί για το γεγονός πως οδεύουμε σε μία κατάσταση με κυβερνοόπλα ή αυτόνομα όπλα, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί. Δεν το θέλουμε αυτό» προειδοποιεί σχετικά.

Όπως υπογραμμίζεται στο ντοκιμαντέρ, ο κόσμος μας εισέρχεται σε μια νέα εποχή στον πόλεμο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, κάνοντας τις ένοπλες δυνάμεις ταχύτερες, πιο «έξυπνες» και πιο αποτελεσματικές. Ωστόσο, αν αυτή η τάση αφεθεί ανεξέλεγκτη, απειλεί να αποσταθεροποιήσει τον κόσμο μας.

Όπως σημειώνει ο Άμαντιπ Σινγκ Γκιλ, πρώην πρόεδρος ομάδας του ΟΗΕ με κυβερνητικούς ειδικούς πάνω σε θέματα θανατηφόρων αυτόνομων όπλων, η κούρσα αυτή διεξάγεται στον στρατιωτικό και τον πολιτικό τομέα. Σε πρόσφατη μελέτη της αμερικανικής Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη τονίζεται πως σύντομα θα έρχονται αντιμέτωποι αλγόριθμοι με αλγορίθμους, ενώ από πλευράς της η Κίνα θέτει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της έρευνας και ανάπτυξής της. Η Ρωσία δραστηριοποιείται και αυτή, με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να δηλώνει το 2017 πως αυτός που θα αποκτήσει την υπεροχή στον κλάδο αυτόν θα κυριαρχήσει στον κόσμο.

Ως παράδειγμα των εν λόγω τάσεων παρατίθεται η σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ στα τέλη του 2020, όπου οι αζερικές δυνάμεις επιδόθηκαν σε ευρεία χρήση «loitering munitions», ή, αλλιώς «kamikaze drones». Πρόκειται για αυτόνομα drones φορτωμένα με εκρηκτικά που απογειώνονται, αποστέλλονται σε ένα θέατρο επιχειρήσεων και περιπλανιούνται. Όταν εντοπίσουν στόχους (κυρίως εχθρικά αντιαεροπορικά συστήματα) πέφτουν πάνω τους και τους καταστρέφουν.

Η Ούλρικε Φράνκε, ειδική σε θέματα πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, υπογραμμίζει ότι τέτοια συστήματα είχαν χρησιμοποιηθεί ως έναν βαθμό και αλλού, ωστόσο στη συγκεκριμένη σύγκρουση έδειξαν πόσο αποτελεσματικά είναι και πόσο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Επί της προκειμένης, το Αζερμπαϊτζάν είχε μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των αρμενικών δυνάμεων, διαθέτοντας 200 μονάδες τεσσάρων εξελιγμένων ισραηλινών τύπων. Οι Αρμένιοι, από πλευράς τους, είχαν ένα, εγχώριας παραγωγής.

Αυτά που συνέβησαν στη σύγκρουση αυτή έγιναν αντιληπτά από άλλες χώρες, και το ενδιαφέρον για αυτά τα συστήματα έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Επίσης, άλλος ένας τομέας που έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον είναι αυτός της σμήνωσης (swarming), όπου πολλά drones επιχειρούν από κοινού, ως ένα θανατηφόρο σμήνος. «Μπορείς να εξουδετερώσεις ένα σύστημα αεράμυνας, για παράδειγμα» λέει ο Μάρτιν Ράσερ, του Center for a New American Security, think tank που εδρεύσει στην Ουάσινγκτον. «Του ρίχνεις τόση μάζα και τόσο μεγάλους αριθμούς που το σύστημα υφίσταται κορεσμό. Αυτό, φυσικά, έχει πολλά τακτικά οφέλη σε ένα πεδίο μάχης» είπε στη DW.

Όπως υπογραμμίζεται στο ντοκιμαντέρ, οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε ένα άλλο ενδεχόμενο- αυτό των αιφνίδιων πολέμων (flash wars) όπου οι αντιμαχόμενες πλευρές υιοθετούν αυτόνομες τεχνολογίες που κινούνται πιο γρήγορα από τους ανθρώπους- και αντιδρούν η μία στην άλλη.

«Κάποιοι δρώντες μπορεί να αναγκαστούν να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο αυτονομίας, τουλάχιστον αμυντικά, επειδή τα ανθρώπινα όντα δεν θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτόνομες επιθέσεις τόσο γρήγορα» λέει η Ούλρικε Φράνκε. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ίσως ταχύτατους πολέμους που ξεσπάνε αιφνιδιαστικά, καθώς αυτόνομα συστήματα έρχονται αντιμέτωπα μεταξύ τους, σε ένα «σπιράλ κλιμάκωσης»- «κατά λάθος στρατιωτικές συγκρούσεις που δεν θέλαμε».

