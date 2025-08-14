Σολωμός Σολωμού: «Από τότε άρχισα να ανεβαίνω πάνω στον ιστό της σημαίας στο σχολείο»

Σήμερα, συμπληρώνονται 29 χρόνια από την δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, ο οποίος έπεσε νεκρός στις 14 Αυγούστου του 1996, από τουρκικά πυρά στην Κύπρο, όταν μετά την κηδεία του ξαδέλφου του, Τάσου Ισαάκ - ο οποίος είχε δολοφονηθεί τρεις ημέρες νωρίτερα - πέρασε στη νεκρή ζώνη στο οδόφραγμα της Κερύνεις και ανέβηκε σε ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία.

Για το γεγονός αυτό, μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο ανιψιός του Σολωμού, Άγγελος Κυριακού - ο οποίος ήταν μόλις 5 ετών και πήγαινε νηπιαγωγείο σε απόσταση μόλις 150 μέτρων από το σημείο όπου έγινε η δολοφονία, τονίζοντας ότι: «Θέλουμε να μην νιώσουν άλλες οικογένειες αυτά που ζήσαμε εμείς με το θάνατο του θείου μου».

Τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 11 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εντός της ουδέτερης ζώνης, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τουρκοκύπριους και Γκρίζους Λύκους, ενώ η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ αδυνατούσε να αποτρέψει το έγκλημα.

Η τελευταία φορά που είδε ο Άγγελος τον θείο του, Σολωμό

Μιλώντας για τη δολοφονία και για το πως την εισέπραξε συναισθηματικά, ο κ. Κυριάκου συγκλονίζει: «Από τότε άρχισα να ανεβαίνω πάνω στον ιστό της σημαίας στο σχολείο».

«Τότε ο Σολωμός διέμενε στο σπίτι μας. Θυμάμαι όταν ο πατέρας μου ήρθε να μας πάρει από το νηπιαγωγείο και καθ’ οδόν προς το σπίτι είδαμε τον θείο μου στο δρόμο. Ο πατέρας μου του κόρναρε και τον ρώτησε που πήγαινε με τον Σολωμό να του απαντά να πάρει τα μωρά στο σπίτι και "είναι δουλειά δική μου"», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, συνέχισε «όταν φτάσαμε στο σπίτι ακούσαμε στο ραδιόφωνο ότι σκοτώθηκε ένας Τσολάκης αλλά τελικά ήταν Σολάκης. Μετά από πέντε λεπτά πήραν τηλέφωνο τον πατέρα μου και του ζήτησαν να πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου γιατί σκότωσαν τον Σολωμό. Εκείνη την ώρα η μητέρα μου βρισκόταν στη δουλειά της και ο πατέρας μου την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι χτύπησαν τον αδελφό σου τον Σολωμό στο πόδι και πάμε να τον δούμε στο Νοσοκομείο. Η μητέρα μου είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Σολωμό και ένιωσε ότι κάτι άσχημο έγινε».

Όσον αφορά το τι έγινε όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ο ίδιος είπε: «Μόλις φτάσαμε στο Νοσοκομείο ένας ξάδερφος της μητέρας μου της είπε συλλυπητήρια. Αυτά είναι όσα έχω έντονα στη μνήμη μου από εκείνη την ημέρα και πρέπει να είμασταν η τελευταία οικογένεια στην Κύπρο που ζήσαμε τη βαρβαρότητα των Τούρκων».

Ερωτηθείς για την αντιμετώπιση που είχαν από την πολιτεία, οι οικογένειες των Σολωμού και Ισαάκ, απάντησε πως «η πολιτεία σεβόταν, σέβεται και εξακολουθεί να σέβεται τις οικογένειες των δύο ηρώων».

Σε ερώτηση τι νιώθει ο ίδιος 29 χρόνια μετά το θάνατο του θείου του, ο Άγγελος απάντησε πως «αυτό που επιθυμούμε είναι να μην νιώσουν άλλες οικογένειες αυτά που νιώσαμε εμείς, θέλουμε να μην ξαναζήσει κανένας όλα τούτα που περάσαμε. Μας αγχώνει όταν ακούμε πως θα γίνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στα οδοφράγματα, γιατί ακριβώς θυμόμαστε την δολοφονία των Σολωμού και Ισαάκ, που ήταν ένα τραγικό γεγονός».

