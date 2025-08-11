Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996

Συμπληρώνονται φέτος 29 χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, δύο γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και υπενθυμίζουν το τίμημα της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία.

Ήταν Αύγουστος του 1996, όταν πορεία Κυπρίων και Ελλήνων μοτοσικλετιστών κατέληξε σε μεγάλη αντικατοχική εκδήλωση στη Δερύνεια. Στις 11 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εντός της ουδέτερης ζώνης, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τουρκοκύπριους και Γκρίζους Λύκους, ενώ η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ αδυνατούσε να αποτρέψει το έγκλημα.

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, ο ξάδελφός του, Σολωμός Σολωμού, επιχειρώντας να κατεβάσει την τουρκική σημαία από τον ιστό σε φυλάκιο των κατοχικών δυνάμεων, δέχθηκε πυροβολισμούς από Τούρκους στρατιωτικούς και έπεσε νεκρός μπροστά στις κάμερες, σε εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Οι κυπριακές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένων υπόπτων για τις δύο δολοφονίες, ανάμεσά τους αξιωματούχοι του κατοχικού καθεστώτος και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Ο δολοφόνος του Σολωμού Σολωμού έχει αναγνωριστεί ως ο Κενάν Ακίν, έποικος, πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, «υπουργός» του ψευδοκράτους και πράκτορας των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

Στις 24 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε την Τουρκία ένοχη για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, διαπιστώνοντας παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο κατέληξε ότι και οι δύο άνδρες ήταν άοπλοι και ότι η χρήση θανατηφόρας βίας από πράκτορες του τουρκικού κράτους δεν δικαιολογούνταν. Από τα στοιχεία προέκυψε πως οι σφαίρες που σκότωσαν τον Σολωμού προέρχονταν από όπλα που χρησιμοποιούσαν οι τουρκοκυπριακές και τουρκικές δυνάμεις. Η Τουρκία επικρίθηκε και για την αποτυχία της να διεξαγάγει έρευνα και να τιμωρήσει τους ενόχους. Υποχρεώθηκε να καταβάλει συνολικά δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αποζημιώσεις για μη χρηματική ζημία στους συγγενείς των θυμάτων και για δικαστικά έξοδα.

Ωστόσο η Τουρκία δεν προχώρησε σε καμία έρευνα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών των δολοφονιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού και δεν εκτέλεσε τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από τις κυπριακές αρχές,

Η θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για απελευθέρωση, ειρήνη και δικαιοσύνη στην Κύπρο.

Συγκινεί η κόρη του Τάσου Ισαάκ - «Δεν δεχόμαστε να μιλούν για θυσία»

Το δικό της συγκινητικό χαιρετισμό έκανε η Αναστασία, κόρη του Τάσου Ισαάκ, στην εκδήλωση του μνημείου στη μνήμη του πατέρα της και του Σολωμού Σολωμού που εγκαινιάστηκε το Σάββατο (09/08).

Η Αναστασία ανέφερε ότι, στις 11 Αυγούστου 1996 οι βάρβαροι με τη βοήθεια του κατοχικού στρατού κτύπησαν μέχρι θανάτου, τον πατέρα της, έναν άοπλο άνθρωπο, με ρόπαλα, πέτρες και ξύλα και πρόσθεσε πως «τώρα χιλιάδες συμπατριώτες μας διέρχονται για τσιγάρα, βενζίνη και για μια ψευδαίσθηση πολυτελείας. Τόσα χρόνια μετά ακόμα να γίνει κατανοητό ότι η κατοχή επηρεάζει την κανονικότητα, το παρόν και το μέλλον μας. Ζούμε δυστυχώς σε μια διαρκή παραίτηση, γιατί δεν διεκδικήσαμε ποτέ τίποτα περισσότερο».

Στη συνέχεια ανέφερε πως, «οι δολοφόνοι του πατέρα μου και του Σολή κυκλοφορούν ελεύθεροι, χαρίζουν τις περιουσίες μας και εμείς συνεχίζομε να ζούμε σε ένα σάπιο τίποτα μιας κανονικότητας, που χτίστηκε πάνω στην αμνησία».

Πρόσθεσε πως, «ζούμε σε μια κατάσταση που δημιούργησαν οι δολοφόνοι γιατί ξεχάσαμε ποιοι πλήρωσαν με αίμα. Όχι, δεν δεχόμαστε η θυσία του Τάσου και του Σολωμού να πάνε χαμένες. Δεν δεχόμαστε να καπηλεύονται τα ονόματα των ηρώων, να οικειοποιούνται το φως τους, για να φωτίσουν το δικό τους σκοτάδι. Δεν δεχόμαστε αυτοί που δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους για να συλληφθούν οι δολοφόνοι, να μιλούν για τη θυσία τους. Αυτοί που δεν ζήτησαν ούτε απολογία για εκείνες τις δολοφονίες και συμβιβάζονται με τους κατακτητές της πατρίδας μας».

Παράλληλα είπε πως, «κάποιοι άνθρωποι δεν ανεχόμαστε τη λύπη. Πέρασαν 29 χρόνια. Απαιτούμε όπως στήθηκε και αυτό το μνημείο, να αποδοθεί και δικαιοσύνη. Να συλληφθούν οι δολοφόνοι με σκοπό να ανοίξει και ο δρόμος της απελευθέρωσης».

«Γι’ αυτούς του δύο ήρωες ενωνόμαστε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ενάντια στη λύση. Για να βρούμε τον δρόμο στη Λάπηθο, στην Κερύνεια, την Αμμόχωστο, τη Μόρφου. Μέχρι εκεί που ήθελε να φτάσει ο πατέρας μου, μέχρι εκεί που έβλεπε ο Σολωμός ανεβαίνοντας στον ιστό της κατοχής», ανέφερε επίσης.

«Για τη μνήμη, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την επιστροφή», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

