Κύπρος: Ρίγη συγκίνησης - Εγκαίνια μνημείου Ισαάκ και Σολωμού- Στο σημείο η μοτοσικλέτα του Τάσου

Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού στο Παραλίμνι, έπειτα από συνεργασία του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας με την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Φίλιππο Γιαπάνη και τοποθετήθηκε σε σημείο κοντά στο παλιό στάδιο Παραλιμνίου, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους δύο ήρωες που δολοφονήθηκαν από Τούρκους το 1996, στις 11 και 14 Αυγούστου, πριν από 29 χρόνια.

Όπως αναφέρει η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, η συμμετοχή στα εγκαίνια του μνημείου δεν αποτελεί μόνο πράξη τιμής και μνήμης για τους δύο πεσόντες, αλλά και μια έμπρακτη δέσμευση για συνέχιση του αγώνα προς απονομή δικαιοσύνης. Τα εντάλματα σύλληψης των υπευθύνων για τις δολοφονίες παραμένουν ανεκτέλεστα σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, και η Πρωτοβουλία καλεί το κυπριακό κράτος να αναλάβει δράση για τη σύλληψή τους.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε πορεία μοτοσικλετιστών από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, με σύντομη διέλευση από το κατεχόμενο οδόφραγμα της Δερύνειας, πριν καταλήξουν στο σημείο του μνημείου, κοντά στο κοιμητήριο Παραλιμνίου, για την τελετή των εγκαινίων. Η πορεία αυτή έγινε με σεβασμό στη μνήμη του Τάσου και του Σολωμού και με προσανατολισμό τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και τον διαρκή αγώνα για απελευθέρωση, σύμφωνα με το Sigmalive.com.

Σημειώνεται ότι το Συγκρότημα Δίας συγκέντρωσε και προσέφερε το ποσό των 52.166 ευρώ για την κατασκευή του μνημείου, μέσα από έρανο.

Στο σημείο η μοτοσικλέτα του Τάσου Ισαάκ

Δείτε εικόνες του Sigmalive.com από την εκδήλωση:

Πηγή: Sigmalive.com