Δένδιας: Ουδέποτε λογοδότησαν οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού

Στην αποφράδα επέτειο της δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ στην Κύπρο, αλλά και τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, αναφέρεται με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού. Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Τα δύο εγκλήματα που σημάδεψαν την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου

Είκοσι εννιά χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, δύο γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και υπενθυμίζουν το τίμημα της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία.

Ήταν Αύγουστος του 1996, όταν πορεία Κυπρίων και Ελλήνων μοτοσικλετιστών κατέληξε σε μεγάλη αντικατοχική εκδήλωση στη Δερύνεια. Στις 11 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εντός της ουδέτερης ζώνης, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τουρκοκύπριους και Γκρίζους Λύκους, ενώ η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ αδυνατούσε να αποτρέψει το έγκλημα.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, ο ξάδελφός του, Σολωμός Σολωμού, επιχειρώντας να κατεβάσει την τουρκική σημαία από τον ιστό σε φυλάκιο των κατοχικών δυνάμεων, δέχθηκε πυροβολισμούς από Τούρκους στρατιωτικούς και έπεσε νεκρός μπροστά στις κάμερες, σε εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Οι κυπριακές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένων υπόπτων για τις δύο δολοφονίες, ανάμεσά τους αξιωματούχοι του κατοχικού καθεστώτος και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Ο δολοφόνος του Σολωμού Σολωμού έχει αναγνωριστεί ως ο Κενάν Ακίν, έποικος, πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, «υπουργός» του ψευδοκράτους και πράκτορας των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

Ωστόσο η Τουρκία δεν προχώρησε σε καμία έρευνα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών των δολοφονιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού και δεν εκτέλεσε τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από τις κυπριακές αρχές,

Η θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για απελευθέρωση, ειρήνη και δικαιοσύνη στην Κύπρο.

