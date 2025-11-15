Χριστοδουλίδης: «Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας»

«Δεν μπορεί να παραχθεί δίκαιο μέσα από παράνομες ενέργειες και το ψευδοκράτος, ως προϊόν κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως προϊόν της παράνομης τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει στοιχείο της βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που επιδιώκουμε», σημείωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τα 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Σαράντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου το 1983, μέσω του οποίου η Τουρκία επιχείρησε να εδραιώσει και να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της βάρβαρης εισβολής και της συνεχιζόμενης- εδώ και 51 χρόνια κατοχής.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη:

«Σαράντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου το 1983, μέσω του οποίου η Τουρκία επιχείρησε να εδραιώσει και να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της βάρβαρης εισβολής και της συνεχιζόμενης εδώ και 51 χρόνια κατοχής.

Μία ενέργεια που αποδείκνυε στην πράξη τους μακροχρόνιους σχεδιασμούς της Άγκυρας στην Κύπρο μέσω της ισχυρής στρατιωτικής της παρουσίας, τις πολιτικές της παρεμβάσεις, την οικονομική εξάρτηση, τη χειραγώγηση των Τουρκοκυπρίων μέσω της παιδείας και της θρησκείας, τον καθορισμό της καθημερινότητάς τους.

Η 15η Νοεμβρίου 1983 δεν είναι μόνο μία θλιβερή ημερομηνία, αλλά η απόπειρα επισημοποίησης και νομιμοποίησης της κατοχής αλλά και της ληξιαρχικής διχοτόμησης της πατρίδας μας κάτι το οποίο φυσικά δεν θα επιτρέψουμε και ποτέ δεν θα δεχθούμε.

Εξάλλου, δεν μπορεί να παραχθεί δίκαιο μέσα από παράνομες ενέργειες και το ψευδοκράτος, ως προϊόν κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως προϊόν της παράνομης τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει στοιχείο της βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που επιδιώκουμε.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την ανακήρυξη του ψευδοκράτους και διατρανώνουμε την αποφασιστικότητά μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματίσουμε το παράνομο στάτους κβο μέσα από την επίλυση του Κυπριακού, μέσα από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

Θα εξαντλήσουμε κάθε διαπραγματευτικό περιθώριο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, για επίλυση του Κυπριακού, που αποτελεί τον κορυφαίο στόχο όλων μας. Αυτή είναι η υπ΄ αριθμόν 1 προτεραιότητά μας, ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές μία πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής, εγγυητές και συρματοπλέγματα».