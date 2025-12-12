Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο

Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με αναφορές, έγινε αισθητή στην Πάφο

Newsbomb

ΚΥΠΡΟΣ
Διπλή σεισμική δόνηση τρακούνησε το απόγευμα της Παρασκευής την Πάφο. Η πρώτη σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ διήρκησε περίπου 7-10 δευτερόλεπτα, ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ήταν 3-4 δευτερολέπτων.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων στα βορειοανατολικά της Πάφου και εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.

