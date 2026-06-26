Οι αγαπημένες Ιταλίδες του Κυριάκου, δικομματισμός και στο βάθος κυβερνώσα αριστερά

Μεγάλη απογοήτευση σκόρπισε ο Πρωθυπουργός λέγοντας πως δεν βλέπει πίστα F1 στην Ελλάδα. Απογοήτευση γιατί στην χώρα υπάρχουν χιλιάδες φαν του Χάμιλτον, λιγότεροι του Φερστάπεν, ενώ υπάρχουν πολλοί που ήδη ενδιαφέρονται για τον Κίμι Αντονέλι.

Ο ίδιος αποκάλυψε (Τρακουσέλης ΠΘ), ότι το πρώτο του αυτοκίνητο το απέκτησε μόλις 18 ετών και ήταν ένα Φιατ Πάντα 4Χ4. «Έβγαζε 50 άλογα, αν θυμάμαι καλά. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με αυτό και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια στιγμή μετά από πέντε, έξι χρόνια το πούλησα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να το έχω ακόμα στην κατοχή μου. Και χαίρομαι πολύ που η Fiat ετοιμάζεται να επανεκδώσει το Panda σε τετρακίνητη έκδοση. Νομίζω ότι θα μπω σίγουρα σε πειρασμό».

Από πλευράς οδηγικής απόλαυσης όμως, ο έρωτάς του είναι η Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Πιστός στις Ιταλίδες ο Πρωθυπουργός, του αφιερώνουμε την Giulia σε ένα ωραίο πράσινο.

Μαντεψιά

Εκτός από πιστός στις Ιταλίδες, παραμένει πιστός της εμπειρίας, με την ευρεία έννοια, στην οποία δίνει μεγάλη σημασία. Ρωτήθηκε για την πρόβλεψη του νικητή στο Ράλλυ Ακρόπολις, και απάντησε ότι έχει μείνει στον Ogier αλλά δεν παρακολουθεί και τόσο καλά.

-Τάκης Τρακουσέλλης: Είναι ο πλέον έμπειρος.

-Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι ο πλέον έμπειρος, οπότε θα πάω με την εμπειρία. Μας αρέσει η εμπειρία.

Τελικά ο ΠΘ απεδείχθη σωστός για τον Ozier, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στην υπερειδική που έγινε στο (μαγικό) Ελληνικό.

Το όραμα

Μπορεί να μην φέρει την Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα, αλλά μια υποσχεσούλα για την ολοκλήρωση του Κράτους το 2030, ξεκινάει να την δίνει. Το είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το Κτηματολόγιο που έγινε προ ημερών και αξίζει καταγραφεί, καθώς η δεύτερη τετραετία σημαδεύτηκε από σωρεία σκανδάλων και τραγικών γεγονότων στα οποία ‘πρωταγωνιστεί’ το κράτος: Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, Πολεοδομίες κλπ.

Το όραμα για το 2030 είναι «η ολοκλήρωση ενός κράτους το οποίο θα λειτουργεί με αντικειμενικότητα, διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μία σημαντική εκκρεμότητα για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση» είναι η υπόσχεση. Το κρατάμε.

Ο στόχος

Όμως πλέον ο Κυριάκος δεν φαίνεται να παίζει μόνος του. Ένας άλλο παίκτης ήρθε με φόρα και φιλοδοξία να μπει για τα καλά στο παιχνίδι.

«Θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας» σημείωσε ξανά ο Αλέξης Τσίπρας (Σρόιτερ).

Και το πήγε λίγο παρακάτω. «Πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Και αυτό επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό προφανώς και για το δικό μας εγχείρημα. Διότι αυτός ήταν ο μισός στόχος και ο άλλος μισός είναι η νίκη και η εφαρμογή του προγράμματός μας για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο στόχος μας».

Ο κύκλος και η αιχμή

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε ψυχρός εκτελεστής ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε και μια αιχμή για το ΠΑΣΟΚ. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, κι ο ίδιος δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τα προβλήματα που έχει ο Πολάκης. Ο δικός του κύκλος επίσης έκλεισε τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι ένας δικός του πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν παίρνει το νήμα από εκεί που το άφησε. Ανοίγει νέο κύκλο.

Για το ΠΑΣΟΚ η αιχμή ήταν κοφτερή. «Επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση».

Πασοκική παρένθεση

Στην αιχμή θα απαντήσει με τον χρόνο του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ασχολείται με τα ψηφοδέλτια και τις μεταγραφές. Νέα είσοδος η υποψηφιότητα Γιάννη Σγουρού στην Α’ Αθήνας. Ο κ. Σγουρός είχε ενημερώσει από προχθές την παράταξή του ότι κατεβαίνει για βουλευτής.

Είναι ο μοναδικός υποψήφιος μέχρι στιγμής που ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης ανακοινώνει και υποδέχεται με τέτοιες τιμές.

Ούτε για την υποψηφιότητα Διαμαντοπούλου δεν έκανε έτσι. Στην υποψηφιότητα του έμπειρου αυτοδιοικητικού ποντάρει πολλά ο Πρόεδρος για άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, καθώς κανείς δεν πλησίαζε λόγω της δυναμικής Γερουλάνου.

Η πίτα

Ο Αλέξης άλλαξε. Τώρα μιλάει για την ανάγκη να μεγαλώσει η πίτα. «Η πρώτη μας προτεραιότητα, πριν πάμε στους φόρους είναι πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Πριν πάμε στους φόρους θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η πίτα θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει για όλους. Γιατί το κρίσιμο είναι να μεγαλώσει η πίτα» τόνισε στην ίδια συνέντευξη. Τα υπόλοιπα θα τα πει στην ΔΕΘ.

Ευλάβεια

Ο νέος Τσίπρας ξαφνιάζει. Το παρατηρούν ακόμα και επιστήμονες με βαθιά ματιά στον χώρο όπως ο καθ. Γεράσιμος Μοσχονάς.

«Δεν υπάρχουν παλιά στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περίμενα να το τηρήσει με τόση ευλάβεια. Αυτό δείχνει ότι ξέρει ότι χρειάζεται κάτι νέο και το υλοποιεί» σημείωσε (One). «Ο Τσίπρας κάνει πλήρη επανίδρυση, επιθετική επανίδρυση. Γι’ αυτό συμπεριφέρεται με υποτιμητικό τρόπο στους παλιούς. Κυνικό; Ναι. Αποτελεσματικό; Ναι. Ας περιμένουμε».

Ο Μοσχονάς εκτιμά ότι η είσοδός του Αλέξη στην πολιτική σκηνή είναι πετυχημένη γιατί δεν ήταν τόσο αυτονόητο. «Έχουμε ένα νέο κόμμα με έναν παλιό αρχηγό αλλά καταλαμβάνει εκ νέου έναν νέο χώρο. Δεν είναι το ίδιο ότι επαναβεβαιώνει την θέση του. Είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Αν χρειάζονται οι ηγέτες να δουν τον εαυτό τους με άλλο τρόπο πρέπει και οι αναλυτές να δούνε τα γεγονότα με μια απόσταση» επισήμανε.

Ο καθηγητής εκτιμά ότι η ευρύτερη μάχη θα παιχτεί στην συνοχή της στρατηγικής με συγκεκριμένες προγραμματικές αιχμές,. Θα κερδίσει αυτός που θα προτείνει μια σαφή συνεκτική πολιτική. Τώρα κινείται διαφορετικά ο Τσίπρας τότε ήταν ριζοσπαστικός και ακραίος. Τώρα ο λόγος είναι πιο συγκρατημένος λιγότερο τοξικός. Στο Θησείο ούτε μια φορά δεν είπε την λέξη «Μητσοτάκης». Θα το κρατήσει; Η θα γυρίσει στα παλιά;»

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Η Πυθία